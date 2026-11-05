Dziedzictwo, odcinek 1070: Naciye rzuci się na Aynur z nożem! Sinan nie zdoła jej pomóc [ZDJĘCIA]

Sinan wróci do służby i zawalczy o niewinność Aynur w 1070. odcinku „Dziedzictwa”
Sinan nigdy nie przestał wierzyć, że Aynur została wrobiona w zabójstwo Ezgi. W 1065. odcinku „Dziedzictwa” odkrył, że dezynsekcja w mieszkaniu dziewczyny została sfingowana, a nóż mógł zostać podrzucony przez pracownika firmy. Jego podejrzenia potwierdziła analiza nagrań przeprowadzona przez İbrahima.
Mimo zaangażowania w sprawę Sinan musiał zmierzyć się z konsekwencjami oskarżeń własnej matki. Isil zarzuciła mu wykorzystywanie stanowiska do ochrony Aynur, przez co został odsunięty od obowiązków.
Przełom nastąpił w 1069. odcinku „Dziedzictwa”. Baran, przekonany, że dziewczyna padła ofiarą spisku, oficjalnie włączył Czarną i İbrahima do śledztwa. Dostrzegając bezstronność Sinana i wyniki jego dochodzenia, umorzy postępowanie dyscyplinarne i przywróci go na stanowisko prokuratora.
W 1070. odcinku Sinan będzie już mógł wspólnie z Baranem działać na rzecz udowodnienia niewinności ukochanej. Mężczyzna nie zamierza odpuścić, mimo że Aynur wciąż przebywa w areszcie.
Aynur zostanie zaatakowana nożem przez współosadzoną w 1070. odcinku „Dziedzictwa”
Pobyt w areszcie okaże się dla Aynur wyjątkowo niebezpieczny. W 1069. odcinku dziewczyna trafiła do celi, gdzie popadła w konflikt z więźniarką o imieniu Naciye. W 1070. odcinku „Dziedzictwa” Aynur zostanie zaatakowana przez nią nożem. Dziewczyna znajdzie się w dramatycznej sytuacji i zostanie przewieziona do szpitala. Sinan dowie się o sytuacji i jak najprędzej uda się do placówki, aby być blisko Aynur.
„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1070
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1070. zostanie wyemitowany w piątek, 13 listopada 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf