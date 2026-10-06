Dziedzictwo, odcinek 1049: Aynur chwilowo odzyska wolność i odsunie od siebie Sinana. Przed czym chce go chronić? [ZDJĘCIA]

Aynur odzyska wolność w 1049. odcinku „Dziedzictwa”

W 1049. odcinku „Dziedzictwa” odbędzie się posiedzenie sądu w sprawie Aynur. Kobieta wciąż jest podejrzewana o zabójstwo Ezgi, a Sinan robi wszystko, by znaleźć dowody świadczące o jej niewinności.

Przełom nastąpi, gdy sąd postanowi dokładniej zbadać sprawę pogróżek, które Ezgi otrzymywała przed śmiercią. To właśnie wiadomości odnalezione przez Ibrahima w 1048. odcinku „Dziedzictwa” mogą mieć znaczenie dla dalszego przebiegu sprawy. Proces zostanie odroczony o miesiąc. Dzięki tej decyzji Aynur na pewien czas odzyska wolność.

W 1049. odcinku „Dziedzictwa” Aynur odsunie od siebie Sinana

Aynur zamiast cieszyć się odzyskaną wolnością zacznie martwić się o Sinana. Doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak mocno prokurator angażuje się w jej sprawę. Obawia się, że jego działania mogą odbić się na jego reputacji oraz karierze prawniczej. Aynur postanowi więc zdystansować się od Sinana. Nie będzie chciała, by ten narażał swoją pozycję dla niej.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1049

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1049. zostanie wyemitowany we wtorek, 13 października 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

19