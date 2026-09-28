Dziedzictwo, odcinek 1042: Aynur zostanie zatrzymana po śmierci Ezgi! Padną poważne podejrzenia [ZDJĘCIA]

Aynur zostanie zatrzymana w 1042. odcinku „Dziedzictwa”

W 1042. odcinku „Dziedzictwa” w domu Sinana niespodziewanie wysiądzie prąd. Prokurator wykorzysta spokojną, nastrojową chwilę przy świecach, by wyznać uczucia swojej gosposi. Nie zdąży jednak powiedzieć tego, co zamierzał. W drzwiach pojawi się policja. Funkcjonariuszka zabierze Aynur na komisariat. Kobieta zostanie przesłuchana w związku ze śmiercią Ezgi. Dla niej sytuacja będzie szczególnie trudna, ponieważ jeszcze niedawno próbowała przekonać Sinana, że jego narzeczona nie mówi mu prawdy. W 1038. odcinku „Dziedzictwa” powiedziała Sinanowi wprost, że jego narzeczona go okłamuje. Wiedziała również o jej oszustwach związanych z rzekomą próbą samobójczą i problemami z płodnością.

Sinan będzie próbował pomóc Aynur w 1042. odcinku „Dziedzictwa”

Sinan nie pozostanie obojętny na zatrzymanie swojej gosposi. Spróbuje dowiedzieć się od prokuratora prowadzącego śledztwo, dlaczego policja podejrzewa Aynur i jakie informacje posiada w sprawie śmierci Ezgi. Na miejscu szybko okaże się jednak, że sytuacja nie będzie prosta. Prokurator Baran nie będzie darzył Sinana sympatią i nie będzie ukrywał swojego nastawienia. Sinanowi trudno będzie więc uzyskać od niego informacje dotyczące śledztwa.

W 1042. odcinku „Dziedzictwa” Aynur znajdzie się zatem w centrum sprawy, której finał będzie miał dla niej poważne znaczenie. Kobieta, która wcześniej próbowała ujawnić kłamstwa Ezgi, sama będzie musiała odpowiedzieć na pytania dotyczące jej śmierci. Tym bardziej, że Aynur jako ostatnia widziała Ezgi żywą. Co więcej, pokłóciły się, a Ezgi rzuciła się z pięściami na ukochaną Sinana. Spotkanie miało miejsce w jednym z pustostanów, a ich awanturę słyszał przechodzień.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1042

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1042. zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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