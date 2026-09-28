W poprzednim odcinku Sinem oskarżyła Hancer o niemoralne zachowanie i próbowała zniszczyć jej reputację. W tym samym czasie Nusret wciąż czekał na pieniądze obiecane mu przez Mukadder. Melih stanął w obronie Hancer i przerwał ataki Sinem. Ujawnił przy tym, że Hancer jest w ciąży z Cihanem.

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„Panna młoda” odcinek 216 - streszczenie

Cihan stanowczo odrzuci pomoc matki. W rezydencji narasta napięcie, bo wszyscy czekają na wynik testu DNA dziecka. Derya nadal będzie zamknięta w komórce i coraz trudniej przyjdzie jej zapanować nad emocjami. Kobieta znajdzie się na granicy obłędu. Gdy Cihan wreszcie odbierze wyniki badania, natychmiast wezwie wszystkich do rezydencji.

„Panna młoda” odcinek 216 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

216. odcinek „Panny młodej” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, o godz. 17:20 w TVP2. Informacji o ewentualnej powtórce lub dostępności odcinka najlepiej szukać w programie stacji.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecki serial o Hancer, sierocie, która od najmłodszych lat musiała radzić sobie sama. Dziewczyna opiekuje się chorym bratem i zgadza się na małżeństwo z Cihanem, by zdobyć pieniądze na jego leczenie. Cihan jest jedynym spadkobiercą bogatej rodziny, a jego matka Mukadder uznaje Hancer za idealną kandydatkę na żonę syna. Po przeprowadzce do rezydencji Hancer odkrywa, że mieszka tam także była żona Cihana, Beyza. Mukadder planuje odesłać Hancer po narodzinach wnuka, lecz między małżonkami rodzi się uczucie. W serialu występują m.in.:

Talya Çelebi jako Hançer

Türkseve jako Cihan

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin