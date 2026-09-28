Splątane losy, odcinek 56: Mroczna przeszłość Yasemin powróci. Boi się, że ktoś odkryje prawdę [ZDJĘCIA]

Yasemin będzie bała się o tajemnicę Pakize w 56. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin porozmawia z Sengul o zdjęciu, które zostało zrobione jej i Burakowi podczas pobytu nad morzem. Kobieta zacznie podejrzewać, że osoba, która zrobiła fotografię, może ją obserwować. Nie będzie obawiać się jednak samego zdjęcia, lecz tego, co może ono doprowadzić do ujawnienia. Jeśli ktoś śledzi Yasemin, może odkryć również prawdę o Pakize.

Yasemin będzie szczególnie zaniepokojona tym, że jej matka przebywa w szpitalu pod innym nazwiskiem. Kobieta zrobi wszystko, by nikt nie dowiedział się, gdzie znajduje się Pakize. W 48. odcinku „Splątanych losów” Munevver dowiedziała się od Yasemin, że Pakize jest w śpiączce. Dzień później, w 49. odcinku, Remzi przekazał Munevver dodatkowe informacje na temat jej stanu. Teraz Yasemin nadal będzie chciała chronić tę tajemnicę.

Obawy związane ze zdjęciem sprawią, że Yasemin wróci wspomnieniami do bolesnych wydarzeń z przeszłości. Przypomni sobie dzień, w którym Tahsin odnalazł jej rodzinę. Doszło wtedy do ataku na Pakize, a także do śmierci Fatiha, którego Yasemin uważała za swojego ojca. Wspomnienie tamtej tragedii jeszcze mocniej uświadomi jej, jak wiele może stracić, jeśli prawda o Pakize wyjdzie na jaw.

Meltem spróbuje wzbudzić zazdrość Buraka w 56. odcinku „Splątanych losów”

Problemy pojawią się również w relacji Yasemin i Buraka. Meltem będzie chciała wzbudzić w lekarzu zazdrość i pokaże mu rozmowę Yasemin oraz Kerema. Jej działanie może wpłynąć na sposób, w jaki Burak spojrzy na relację Yasemin z kolegą.

Sytuacja będzie tym bardziej napięta, że Burak i Yasemin od pewnego czasu starają się utrzymać swój związek z dala od niepotrzebnych problemów. W 52. odcinku Burak nie chciał już dłużej ukrywać swoich uczuć do Yasemin, a w 53. odcinku odwoził ją do domu i został zaproszony na kawę. Teraz Meltem spróbuje wykorzystać jego relację z Keremem przeciwko Yasemin.

Halil będzie szukał pieniędzy, a Remzi przekaże Tahsinowi ważną wiadomość w 56. odcinku „Splątanych losów”

W 56. odcinku pojawi się również wątek Halila i Remziego. Halil spróbuje uzyskać w banku pożyczkę w wysokości pięciu milionów dla Remziego. Wcześniej, w 54. odcinku, Remzi żądał od Halila właśnie pięciu milionów za milczenie i informował Tahsina, że znalazł człowieka, który może pomóc w jego sprawie.

Tymczasem Remzi poinformuje Tahsina, że nie jest już poszukiwany i ma czystą kartę. Dla mężczyzny będzie to istotna wiadomość, zwłaszcza że w poprzednich odcinkach zabiegał o odzyskanie wolności i oczekiwał od Remziego konkretnych działań.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 56 odcinka

Odcinek 56. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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