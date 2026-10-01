Pierwsza miłość, odcinek 4268: Dominika i Karma chcą ukraść obraz. Nagle ich plan legnie w gruzach [ZDJĘCIA]

Kradzież obrazu w 4268. odcinku „Pierwszej miłości”

Zatrudnienie Dominiki (Aneta Zając) i Karmy (Monika Dawidziuk) jako sprzątaczek w muzeum od początku służyło wyższemu celowi. Już w 4267. odcinku Edward domyślił się, że kobiety mają jakiś ukryty motyw i próbował pokrzyżować im szyki, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

W 4268. odcinku „Pierwszej miłości” przyjaciółki wreszcie przystąpią do realizacji swojego misternego planu, przygotowywanego od wielu miesięcy. Ich łupem ma paść niezwykle cenny obraz. Szybko wyjdzie na jaw, czy kradzież została odpowiednio przygotowana i czy kobiety zdołają doprowadzić ją do końca bez wpadki.

Nieoczekiwane kłopoty Dominiki i Karmy w 4268. odcinku

Początkowo zuchwała akcja bohaterek będzie przebiegać gładko i bez zakłóceń. Dominika i Karma zaczną kradzież obrazu zgodnie z opracowanym harmonogramem. Niestety, w najmniej spodziewanym momencie na ich drodze pojawi się niespodziewana przeszkoda, przez co cały plan stanie pod znakiem zapytania, a ich starania zostaną poddane trudnej próbie.

Kiedy i gdzie obejrzeć 4268. odcinek „Pierwszej miłości”?

Odcinek 4268. „Pierwszej miłości” będzie można obejrzeć w poniedziałek, 19 października 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat. Nowe epizody serialu nadawane są w dni powszednie, zawsze o tej samej porze. Fani mogą też śledzić losy bohaterów na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Sonda Wolisz Anetę Zając jako Marysię, czy Dominikę w serialu "Pierwsza miłość"? Marysia jest fajniejsza Dominika jest bardziej skomplikowana, ją bardziej lubię Obie są fajne Nie oglądam "Pierwszej miłości"

5