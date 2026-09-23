Zatrzymanie w powiecie węgrowskim. 36-latek odpowie za czyny wobec córki sprzed lat

Akcja policji w powiecie węgrowskim

Kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu oraz Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego z komendy przy ulicy Wilczej przeprowadzili działania w jednej z małych miejscowości w powiecie węgrowskim. Funkcjonariusze działali na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście, dokonując tam zatrzymania 36-letniego mężczyzny. W toku prowadzonych czynności policjanci przeszukali lokal zajmowany przez podejrzanego. Zabezpieczono dwa telefony komórkowe oraz dysk twardy, na których według wstępnych oględzin znajdowały się treści pornograficzne z udziałem dzieci.

Zarzuty za zdarzenia sprzed 10 lat

Z ustaleń śledczych wynika, że około 10 lat temu mężczyzna znęcał się nad swoją córką, która w tamtym czasie miała kilka lat. Zebrane przez policję i prokuraturę informacje wskazują również na to, że 36-latek dopuścił się wobec niej przestępstwa na tle seksualnym. Mimo że od opisywanych zdarzeń upłynęła dekada, sprawa ostatecznie wyszła na jaw. Funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności, które pozwoliły na zgromadzenie i szczegółową analizę materiału dowodowego. Na tej podstawie mężczyźnie przedstawiono zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek oraz seksualnego wykorzystania małoletniej.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec 36-latka środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do tego wniosku i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Za zarzucane czyny mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, a całe postępowanie jest obecnie prowadzone pod prokuratorskim nadzorem. Przy okazji tej sprawy służby przypominają o funkcjonowaniu ogólnopolskiej Linii Pomocy Pokrzywdzonym pod numerem 116 006. Pod tym numerem osoby potrzebujące mogą przez całą dobę otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną oraz prawną.

Źródło: Policja.pl