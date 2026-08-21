Dziedzictwo, odcinek 1012: Zazdrość Sinana o Aynur nie zna granic. Zaproponuje Ezgi związek na próbę [ZDJĘCIA]

Impulsywny krok Sinana w 1012. odcinku "Dziedzictwa"

W najnowszym epizodzie Sinan staje się świadkiem sytuacji, w której Aynur przekazuje zegarek po zmarłym bracie Kivancowi. Widząc ten gest, prokurator błędnie zakłada, że to z Kivancem kobieta pragnie ułożyć sobie życie. Tymczasem relacja Aynur z Kivancem opiera się na przyjacielskim wsparciu, zwłaszcza że wcześniej pomógł jej on w znalezieniu fachowca do naprawy tej samej pamiątki po bracie (Odcinek 1011). Uniesiony emocjami i zazdrością Sinan postanawia działać i w porywie impulsu proponuje Ezgi, aby zostali parą na próbę.

Radość Ezgi w 1012. odcinku "Dziedzictwa"

Propozycja Sinana wprawia Ezgi oraz wspierającą ją matkę Sinana Isil w stan euforii, co stanowi kolejny zwrot w ich podchodach pod względy prokuratora, trwających od momentu, gdy Ezgi bezskutecznie próbowała wycofać się z rywalizacji (Odcinek 1008). Ironią losu jest fakt, że w tym samym czasie zupełnie nieświadoma niczego Aynur pragnie ostatecznie zamknąć wcześniejsze napięcia, przeprosić za dawne ostre słowa i ugotować Sinanowi jego ulubione danie, licząc na autentyczne porozumienie (Odcinek 1011).

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1012

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1012. zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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