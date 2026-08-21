Dziedzictwo, odcinek 1012: O krok od tragedii. Poyraz zrezygnuje z walki po szczerym wyznaniu Merta [ZDJĘCIA]

Groźna decyzja z miłosnego rozczarowania w 1012. odcinku "Dziedzictwa"

W 1012. odcinku „Dziedzictwa” Nana dowiaduje się, że Poyraz planuje wziąć udział w niebezpiecznej walce w klatce, co wywołuje u niej falę przerażenia i wściekłości. Dziewczyna próbuje go zatrzymać, jednak napięcie sięga zenitu i Poyraz wyładowuje na niej swój żal, zarzucając jej kłamstwa i domniemany romans z Semihem (Odcinek 1011). Decyzja o podjęciu walki z rosyjskim zawodnikiem „Buldożerem” zrodziła się w jego głowie po tym, jak błędnie zinterpretował znaleziony list miłosny i uznał, że Nana nigdy go nie kochała (Odcinek 1010).

W 1012. odcinku "Dziedzictwa" Poyraz

Gdy próby zaprzeczeń ze strony Nany nie przynoszą skutku, kluczowy zwrot akcji przynosi szczere wyznanie Merta. To właśnie słowa chłopaka uświadamiają Poyrazowi, jak bardzo był niesprawiedliwy wobec ukochanej, ukrywającej przecież tajemnice Merta, a nie własne romanse (Odcinek 1008). Ocknąwszy się ze swojego błędu, Poyraz natychmiast postanawia wycofać się z niebezpiecznej walki w ringu, dając szansę na odbudowanie ich nadszarpniętego zaufania.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1012

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1012. zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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