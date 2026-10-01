"Zmora". Ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Zmora" - o czym opowiada serial?

Kontrowersyjna dziennikarka Kama Kossowska wraca do rodzinnego Torunia. Jej powrót uruchamia lawinę wspomnień i pytań, które przez lata pozostawały bez odpowiedzi. Gdy komisarz Tomasz Korcz ponownie otwiera sprawę zaginięcia Piotrka, przyjaciela Kamy z dzieciństwa, kobieta angażuje się w śledztwo. Z każdym kolejnym tropem granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać, a pogrzebane sekrety upominają się o prawdę.

"Zmora" - obsada

W główną bohaterkę wciela się Magdalena Cielecka ("Chyłka"), a u jej boku ujrzymy m.in. Piotra Żurawskiego, Łukasza Simlata, Piotra Głowackiego, Aleksandra Krupę, Marię Pakulnis, Katarzynę Bujakiewicz, Piotra Jankowskiego, Dorotę Kolak, Roberta Gulaczyka, Annę Mrozowską, Monikę Pikułę, Anouk Matejkę, Waldemara Kownackiego, a także młode pokolenie aktorów: Oliwię Gołębiowską, Eryka Wróbla oraz Olgierda Blecharza. Gościnnie w "Zmorze" pojawią się także Michalina Łabacz i Sławomira Łozińska.

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"Zmora" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Nowe odcinki serialu "Zmora" ukazują się w piątki i będzie ich łącznie sześć. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w piątek 2 października, a ostatni obejrzymy na początku listopada. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Zmora" 1. odcinek - premiera 2 października,

"Zmora" 2. odcinek - premiera 9 października,

"Zmora" 3. odcinek - premiera 16 października,

"Zmora" 4. odcinek - premiera 23 października,

"Zmora" 5. odcinek - premiera 30 października,

"Zmora" 6. odcinek - premiera 6 listopada.

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