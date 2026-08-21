Dziedzictwo, odcinek 1010: Kryminalna przeszłość Kivanca wyjdzie na jaw! Aynur zamiast odejść, stanie po jego stronie [ZDJĘCIA]

Sinan spróbuje skłócić Aynur z Kivancem

W 1010. odcinku „Dziedzictwa” Sinan podejmie kolejną próbę wpłynięcia na decyzję Aynur. Kobieta niedawno postanowiła zamknąć rozdział związany z prokuratorem i spróbować ułożyć sobie życie z Kivancem. Nie będzie to jednak łatwe, ponieważ uczucia do Sinana wciąż nie zniknęły całkowicie.

Sinan wykorzysta więc informacje dotyczące przeszłości Kivanca. Ujawni Aynur, że mężczyzna, któremu zdecydowała się zaufać, ma na koncie kryminalną przeszłość.

Może wydawać się, że taka wiadomość będzie dla Aynur szokiem i sprawi, że zacznie wycofywać się z relacji. Sinan będzie miał nadzieję, że właśnie tak się stanie. Tym razem jednak bardzo się pomyli.

Aynur zaskoczy Sinana

Aynur nie zareaguje w sposób, którego spodziewa się Sinan. Kobieta przyzna, że zna prawdę o przeszłości Kivanca. Nie będzie więc musiała nagle odkrywać, że mężczyzna przez cały czas coś przed nią ukrywał.

To właśnie okaże się dla Sinana największym zaskoczeniem. Informacja, którą potraktuje jako argument przeciwko Kivancowi, nie zniszczy zaufania Aynur do mężczyzny.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Dziedzictwo”?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1010. zostanie wyemitowany w niedzielę, 23 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj jako Poyraz,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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