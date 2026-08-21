Dziedzictwo, odcinek 1009: Nana kocha Semiha?! Poyraz przyłapie żonę z listem miłosnym [ZDJĘCIA]

Poyraz zobaczy Nanę z listem miłosnym

W 1009. odcinku „Dziedzictwa” Poyraz będzie świadkiem sytuacji, która całkowicie zmieni jego nastawienie do Nany. Mężczyzna przyłapie ją w chwili, gdy po kryjomu czyta list miłosny napisany przez Merta do Nazli. Nie znając prawdziwego kontekstu, Poyraz zacznie podejrzewać, że wiadomość jest skierowana właśnie do Nany.

Jego podejrzenia szybko doprowadzą do kolejnego błędnego wniosku. Poyraz uzna, że Nana ma tajemniczego ukochanego, a jej wybrankiem jest Semih. Zazdrość sprawi, że jego zachowanie wobec Nany wyraźnie się zmieni. Kobieta natychmiast zauważy, że Poyraz jest chłodniejszy i bardziej zdystansowany niż wcześniej.

Nana postanowi wyznać Poyrazowi uczucia

Nana nie będzie rozumiała, skąd nagle wzięła się zmiana w zachowaniu Poyraza. Postanowi więc porozmawiać z Aynur i poszukać u niej rady. To właśnie ta rozmowa pomoże jej podjąć ważną decyzję.

Nana uzna, że nie chce już dłużej ukrywać swoich uczuć. Postanowi zaprosić Poyraza na wspólne wyjście, podczas którego będzie chciała szczerze z nim porozmawiać. Wszystko wskazuje na to, że kobieta zdecyduje się wreszcie powiedzieć mu, co naprawdę do niego czuje.

Czy Nana zdoła wyjaśnić nieporozumienie, zanim zazdrość Poyraza doprowadzi do poważnego konfliktu? Jego podejrzenia dotyczące Semiha mogą sprawić, że rozmowa nie przebiegnie tak, jak zaplanowała Nana.

Aynur wybierze Kivanca

W tym samym czasie ważne decyzje podejmie również Aynur. Kobieta będzie miała już dość sprzecznych sygnałów, które od dłuższego czasu wysyła jej Sinan. Jego zachowanie sprawi, że Aynur zacznie tracić cierpliwość i uzna, że nie chce dłużej czekać na mężczyznę, który nie potrafi jasno określić swoich zamiarów.

Aynur postanowi więc zamknąć ten rozdział swojego życia. Zamiast kolejny raz zastanawiać się nad intencjami Sinana, da szansę Kivancowi, który konsekwentnie zabiega o jej względy. Ta decyzja może całkowicie zmienić układ między bohaterami.

Gdzie i kiedy oglądać serial „Dziedzictwo”?

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1009. zostanie wyemitowany w sobotę, 22 sierpnia 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

O czym jest serial „Dziedzictwo” i kto w nim gra?

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Nik Xhelilaj jako Poyraz,

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf.

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