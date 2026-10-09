„Dziedzictwo” odc. 1048 - streszczenie

Sinan nadal nie ma dowodu na niewinność Aynur. Baran informuje go, że przyspieszył termin rozprawy, która ma odbyć się już za kilka godzin. Zaniepokojony prokurator przypomina sobie, że Ezgi zostawiła u niego laptop, a jego przeczucie okazuje się słuszne. Ibrahim dociera do wiadomości z pogróżkami. Poyraz chce chronić Pelin przed jej bratem. Cansel cieszy się, że zamożna koleżanka szwagra zatrzyma się w ich domu, bo widzi w tym szansę na wzbogacenie się. Nana jest zazdrosna o byłą dziewczynę swojego męża.

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„Dziedzictwo” odc. 1049 - streszczenie

Sąd odracza proces na miesiąc, by w tym czasie wyjaśnić sprawę pogróżek kierowanych do Ezgi. Aynur odzyskuje wolność, ale obawia się, że zaangażowanie Sinana w jej sprawy zniszczy jego reputację i karierę prawniczą. Chce się od niego zdystansować. Pelin nie może dojść do siebie, dlatego Poyraz postanawia, że zostanie u nich aż do rozprawy. Nana pozornie godzi się na jej obecność, lecz z trudem ukrywa niepokój i zazdrość o pierwszą miłość męża.

„Dziedzictwo” odc. 1050 - streszczenie

Brat Pelin oferuje Poyrazowi milion dolarów w zamian za wydanie siostry. Poyraz przygotowuje jednak romantyczną niespodziankę dla Nany. Nana nabiera przekonania, że ukochany szykuje prezent dla swojej byłej dziewczyny. Mert chce ustalić, czy Nazli ma coś wspólnego z tajemniczym Kaanem. W domu Aynur pojawiają się problemy z gazem. Sinan zabiera ją i Adalet do siebie, czym wywołuje gniew matki.

„Dziedzictwo” odc. 1051 - streszczenie

Sinan próbuje podnieść na duchu Aynur, którą dręczą koszmary. Prokurator Baran wywiera na nią presję, odtwarzając obciążające nagranie z telefonu zmarłej Ezgi. To budzi wątpliwości Czarnej i Ibrahima. Nana chce odwdzięczyć się Poyrazowi za upominek i również przygotować dla niego coś wyjątkowego. Cansel próbuje podburzyć zazdrosną Pelin przeciwko zakochanym, ale wspólne chwile Nany i Poyraza tylko potwierdzają siłę ich związku. Atakan zastawia pułapkę, by porwać Pelin, lecz czujny Poyraz w porę odkrywa spisek. Pelin uświadamia sobie, że nie ma już u niego żadnych szans.

„Dziedzictwo” odcinki 1048-1051: kiedy emisja w TVP1? Daty i godziny na cały tydzień