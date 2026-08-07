Dramatyczne sceny w Pierwszej miłości. Biały walczy o życie w Kosowie [ZWIASTUN]

Angelika (Patrycja Franczak) toczyła morderczą walkę o zdrowie w szpitalu. W tym czasie Kamil (Igor Paszczyk) nie wiedział o niczym. Obrażony jej nieobecnością na przysiędze, posądzał ukochaną o zdradę i oszustwo. Kiedy dowiedział się o nowotworze, poczuł wstyd i żal, ale uczucie wybuchło ze zdwojoną siłą. Para obiecała sobie wspólną przyszłość.

Angelika z "Pierwszej miłości" w nowej pracy

W nowym 4240. odcinku serialu Polsatu Angelika spróbuje raz na zawsze odciąć się od mrocznej przeszłości. Za namową Filipa (Dominik Smaruj) weźmie los we własne ręce. Bohaterka zatrudni się w charakterze salowej w znanej klinice We-Med.

Jednak największą siłę do działania da jej niespodziewana rozmowa telefoniczna z Białym, który udał się na niebezpieczną wojskową misję w Kosowie. Jego stęskniony i ciepły głos sprawi, że Angelika pierwszy raz od dawna szczerze się uśmiechnie. Będzie przekonana, że wszystkie problemy wreszcie się skończyły i zaczyna nowy rozdział życia.

Koszmarny wypadek Białego w "Pierwszej miłości"

Radość bohaterów „Pierwszej miłości” zniknie jednak błyskawicznie. W trakcie pełnej czułości rozmowy przez telefon, wojskowe auto, w którym przebywa Kamil, nagle wjedzie na minę, co spowoduje potężną eksplozję. Siła uderzenia wyrzuci żołnierzy z pojazdu. Poraniony chłopak zdoła jedynie wyszeptać w stronę upuszczonego telefonu „Przepraszam, że to się tak kończy. Kocham cię”.

Przerażona Angelika usłyszy jedynie pusty trzask w słuchawce. Zrozpaczona podejmie próbę dowiedzenia się czegokolwiek o losie swojego ukochanego. Ponieważ nie są małżeństwem, jednostka odmówi jej jakichkolwiek informacji na temat transportowanych rannych. Dziewczyna będzie musiała ubłagać ojca Bolesława o wsparcie w tej dramatycznej sytuacji. Niestety, mężczyzna postawi bezwzględny warunek.

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