W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" Nana niezgrabnie próbowała wymigać się od podróży poślubnej z Poyrazem. Udawała poważnie chorą, ale gdy zobaczyła, jak bardzo Poyraz jest rozgoryczony i smutny, w końcu zmieniła zdanie. W tym czasie Czarna i Ibrahim kłócili się o imię dla dziecka i nie mogli dojść do porozumienia. Matka Sinana znów mieszała, bo bardzo chce, żeby jej syn związał się z Ezgi. Adalet wzięła się też za swatanie Aynur i próbowała zeswatać ją z młodym pracownikiem sklepu. Jak to wszystko odbije się na bohaterach w kolejnym odcinku?

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"Dziedzictwo" odc. 1002 - streszczenie

W 1002 odcinku "Dziedzictwa" Nana i Poyraz wreszcie ruszają w podróż poślubną, ale Nana panicznie boi się kilku dni sam na sam z mężem. Dlatego zaczyna go unikać i robi wszystko, żeby trzymać dystans. Tymczasem Ibrahim i Czarna losują imię dla dziecka, ale szybko wychodzi pomyłka. Coraz ciekawiej robi się też wokół Aynur, bo zaczyna widzieć, że Sinan nie jest wobec niej obojętny. Ezgi i Isil nie odpuszczają i dalej próbują wmówić Aynur, że Sinana i Ezgi łączy coś więcej niż przyjaźń. Żeby podeprzeć swoją wersję, Ezgi pokazuje bransoletkę z ich inicjałami, którą kiedyś dostała od Sinana.

"Dziedzictwo" odc. 1002 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

"Dziedzictwo" wciąż ma wiernych widzów, którzy chętnie śledzą kolejne losy bohaterów. Odcinki można oglądać na antenie TVP1. Serial leci po południu, więc łatwo go złapać po pracy albo po szkole. Nowy odcinek zobaczymy już wkrótce. Odcinek 1002 zostanie wyemitowany 15 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to serial o miłości i rodzinnych tajemnicach, a z sezonu na sezon historia mocno się zmienia. Po tragicznych wydarzeniach w centrum historii długo był Yaman, ale z czasem w jego życiu pojawiła się Nana i wszystko zaczęło się komplikować. Po śmierci Yamana w trzecim sezonie historia przenosi się na Nanę, która znajduje oparcie u boku Poyraza. Serial miesza dramat, wątki obyczajowe i elementy kryminalne, więc nie brakuje emocji. W obsadzie występują:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)