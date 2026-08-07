Kamil Nożyński zagra w Pierwszej miłości. Jego postać namiesza w serialu [ZWIASTUN]

Kamil Nożyński w "Pierwszej miłości". Raper dostał ważną rolę

Nowy sezon popularnej produkcji telewizji Polsat dostarczy widzom wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Największą nowością będzie debiut Kamila Nożyńskiego na planie "Pierwszej miłości". Muzyk występujący pod pseudonimem Saful zagra jedną z najważniejszych nowych postaci. Twórcy na ten moment pilnie strzegą szczegółów dotyczących jego bohatera, ale ujawnili już, że angaż aktora absolutnie nie zakończy się na krótkim epizodzie.

Sympatycy serialu poznają losy tej zagadkowej postaci już we wrześniu, ponieważ właśnie wtedy stacja wyemituje premierowe odcinki po wakacyjnej przerwie. Wiele wskazuje na to, że scenarzyści planują powoli dawkować emocje i odkrywać sekrety krok po kroku. Wprowadzenie tej postaci do fabuły niewątpliwie stanie się głównym punktem startu jesiennej ramówki stacji.

Kariera Kamila Nożyńskiego. Gwiazdor "Ślepnąc od świateł" dołącza do Polsatu

Kamil Nożyński budował swoje zawodowe portfolio nie tylko poprzez udział w projektach przeznaczonych dla telewizji. Szeroka publiczność poznała go przede wszystkim dzięki kultowej roli Kuby w hicie platformy HBO "Ślepnąc od świateł". Ten świetnie oceniany występ zagwarantował mu gigantyczną rozpoznawalność i przyciągnął uwagę widzów do jego późniejszych dokonań zawodowych na ekranie.

Aktor ma na swoim koncie występy w takich głośnych tytułach jak "Raport z Auschwitz", "The Old Guard 2", "Langer", "Kibic" oraz "Przyjaciółki". Angaż do ekipy wrocławskiego serialu "Pierwsza miłość" stanowi zatem następny, naturalny krok w rozwoju filmowej ścieżki tego artysty, który początkowo zdobywał rozgłos wyłącznie w branży muzycznej.

Odtwórca nowej roli urodził się 22 września 1983 roku w Nowym Dworze Mazowieckim. Swoją drogę zawodową dzieli między plan zdjęciowy a wieloletnią aktywność na polskiej scenie hip-hopowej. Od lat rapuje w zespole Dixon37, gdzie wierni fani gatunku kojarzą go przede wszystkim pod charakterystyczną ksywką Saful.

"Pierwsza miłość" po wakacjach. Co czeka Kingę, Janka i Pawła?

Niespodziewany powrót Pawła Krzyżanowskiego (w tej roli Mateusz Kościukiewicz) zainicjował serię wielkich roszad w "Pierwszej miłości". Chociaż Janek (grany przez Macieja Mikołajczyka) odnalazł go w zakładzie karnym w Kolumbii, to wyjście na wolność absolutnie nie zamyka tego wątku. W nadchodzących miesiącach Paweł poniesie surowe konsekwencje swoich dawnych decyzji. Twórcy szykują też ogromne zawirowania w życiu Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) oraz wspomnianego Janka, ponieważ ich związek ostatecznie legł w gruzach po dramatycznym kryzysie.

Trudne chwile nie ominą Angeliki (którą gra Patrycja Franczak). Eksplozja w Kosowie sprawi, że jej partner Kamil (Igor Paszczyk) wpadnie w gigantyczne kłopoty. Kobieta zdecyduje się błagać o wsparcie swojego ojca Bolesława (Dawid Zawadzki). Mężczyzna zaoferuje jej ratunek, jednak stanowczo zażąda przysługi dotyczącej jego rozwodu z Elizą Olszewską (Anna-Maria Sieklucka).

W serialowym miasteczku zawita Adelajda (Adriana Kalska), a jej kontrowersyjne plany wywołają lawinę niespodziewanych wydarzeń, które mocno zaszkodzą relacji pewnego małżeństwa. Scenarzyści przywrócą na ekrany postać Remigiusza Reterskiego. Odgrywający tę rolę Stefan Pawłowski powróci, aby jego bohater mógł wreszcie zaplanować i zrealizować bezwzględną zemstę na swoich wrogach.

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