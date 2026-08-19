Dramatyczna diagnoza w "M jak miłość". Kinga wyczuje guzka, Piotrek wpadnie w panikę

Nowe problemy Kingi w 1940 odcinku "M jak miłość"

W powakacyjnych epizodach kultowej produkcji TVP, kłopoty ze zdrowiem nie będą omijać Kingi Zduńskiej. Niedawno bohaterka mierzyła się ze znacznym wycieńczeniem, trudnościami z sercem oraz oddychaniem w czasie, gdy nękał ją natrętny sąsiad Hoffman (Mateusz Rusin), a teraz nadejdą kolejne dramatyczne momenty. Tym razem nie będzie chodziło o pogarszający się wzrok, z którym borykała się w przeszłości, ale o bardzo niepokojące zmiany w piersiach.

Żona Piotrka natrafi u siebie na guzka, o czym niezwłocznie poinformuje męża. Zduńscy będą mieli w pamięci tragiczną śmierć Franki (Dominika Kachlik), która zmarła w wyniku nieoperowanego tętniaka po zbagatelizowaniu początkowych objawów. Para postanowi potraktować to znalezisko z najwyższą powagą, chcąc za wszelką cenę uniknąć powtórki ze śmiertelnego w skutkach scenariusza.

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Piotrek wiezie żonę na badania w 1940 odcinku serialu "M jak miłość"

Przerażony ewentualnymi konsekwencjami Piotrek nie będzie czekał ani chwili i natychmiast zorganizuje żonie konsultację u specjalisty. Kinga zostanie poddana kompleksowym badaniom medycznym, które będą miały ostatecznie potwierdzić, czy boryka się z nowotworem podobnie jak wcześniej Dorota (Iwona Rejzner), czy jest to tylko niegroźna zmiana. Przypomnijmy, że żona Bartka (Arkadiusz Smoleński) zdołała pokonać złośliwego raka.

Wyniki specjalistycznych testów będą kluczowe, jednak w tym samym czasie dojdzie do niespodziewanych i tragicznych wydarzeń. Podczas nieobecności Zduńskich w domu, Krysia (Hanna Mikuć) ulegnie wypadkowi na schodach i wyląduje w szpitalu. Co gorsza, córki znikną z zajęć na basenie, ponieważ uznają, że są winne wypadkowi babci, potęgując tym samym chaos w rodzinie.

Co czeka Kingę Zduńską w powakacyjnych odcinkach "M jak miłość"?

Zduńska znajdzie się w wyjątkowo skomplikowanym położeniu, gdy losy jej najbliższych zawisną na włosku. Widzowie będą zadawać sobie pytanie, czy w obliczu rodzinnych tragedii, Kinga zadba o własne wyniki badań. Trudno przewidzieć, czy po śmierci szwagierki małżeństwo zdecyduje się na lekkomyślne działania w kwestii zdrowia, gdy w grę wejdzie rodzina.

Zduński zrobi wszystko, by nie powtórzyć bolesnego losu swojego brata bliźniaka, a sama zainteresowana będzie pragnęła żyć i wychowywać dzieci. Ostateczne decyzje bohaterów poznamy po przerwie letniej, w 1940 odsłonie uwielbianej przez miliony Polaków opery mydlanej.