Dramat w "M jak miłość". Basia chce uciec z kraju po bolesnym rozstaniu

Emisja 1914. odcinka "M jak miłość". Koniec związku Basi

We wtorek 3 marca 2026 roku, o godzinie 20:55, widzowie Dwójki zobaczą bolesny finał relacji Basi i Michała. Młody piłkarz zdecyduje się na życiową zmianę i przyjmie ofertę klubu z Mediolanu, zostawiając ukochaną za sobą. Jak podaje portal swiatseriali.interia.pl, o wyjeździe chłopaka nastolatka dowie się jedynie z pozostawionego listu, który wręczy jej Barbara. Seniorka rodu stanie się mimowolnym posłańcem złych wieści, a lektura pożegnalnej wiadomości kompletnie załamie młodą dziewczynę.

Plany wyjazdu do Hamburga i obawy Marysi

Rozpacz po stracie chłopaka popchnie córkę Rogowskich do radykalnych kroków. Basia błyskawicznie zakwalifikuje się na wymianę uczniowską do Niemiec, wybierając Hamburg – miasto, z którego pochodzi jej przyrodnia siostra Agnes. Nastolatka uzna, że ucieczka w naukę i zmiana otoczenia to najlepszy sposób na dojście do siebie. Wiedząc jednak, że rodzice mogą sprzeciwić się zagranicznemu wyjazdowi, poprosi o wstawiennictwo zarówno babcię, jak i starszą siostrę. Główną oponentką pomysłu okaże się zmartwiona Marysia.

- Zawsze mi powtarzaliście, że podróże kształcą… A nasze liceum organizuje wymiany uczniowskie od wielu lat! I nie będę tam sama – oprócz tej rodziny, u której zamieszkam, szkoła przydzieli mi opiekuna, nauczyciela… - Wszystko pięknie, kochanie, ale czy ty naprawdę uważasz, że to dobry czas na takie wyjazdy? - Mamo, tak! Teraz jest najlepszy czas na skorzystanie z tej szansy! Na nauczenie się języka, z którego będę mogła pisać maturę rozszerzoną... W czwartej klasie na pewno nie zgodzicie się na taką wymianę!

Agnes i Barbara interweniują u Rogowskich

W kluczowym momencie dyskusji do akcji wkroczy Agnes, która użyje własnego przykładu, by uspokoić Rogowskich. Kobieta przypomni, że sama uczestniczyła w podobnych programach, wyjeżdżając nawet dalej, bo do Stanów Zjednoczonych. Starsza siostra zaoferuje Basi konkretne wsparcie logistyczne na miejscu w Hamburgu, co stanie się jednym z najmocniejszych argumentów w rozmowie.

- Ja wiem, że martwicie się o Basię, ale ona na pewno da sobie radę… Ja w jej wieku byłam na takiej wymianie w Stanach! Hamburg to moje miasto, mam tam wielu przyjaciół, znajomych… Basia nie będzie sama, obstawimy ją konkretnym wsparciem!

Ostatecznie szalę zwycięstwa na stronę nastolatki przechyli Barbara Mostowiak. Jej głos sprawi, że w rodzinnym głosowaniu zwolennicy wyjazdu uzyskają przewagę nad sceptycznymi rodzicami w stosunku trzy do dwóch.

- Ja też myślę, że takie doświadczenie bardzo się Basi przyda... Poza tym to tylko trzy miesiące…

M jak miłość. Paweł nie wróci do syna! Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest po śmierci Franki