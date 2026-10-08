Dramat na basenie w "M jak miłość". Mikołaj uratuje życie i zdobędzie serce Natalki

Dramat na basenie. Mikołaj uratuje Hanię w 1951. odcinku "M jak miłość"

W 1951. epizodzie popularnego serialu dojdzie do mrożących krew w żyłach scen podczas szkolnej wycieczki na pływalnię. Kiedy w pobliżu zabraknie wykwalifikowanego pracownika obiektu, córka Natalki uderzy głową o dno po niefortunnym skoku. Wokół zapanuje potężny chaos, a sytuacja stanie się niezwykle krytyczna i niebezpieczna.

Na całe szczęście w odpowiednim miejscu znajdzie się dyrektor placówki edukacyjnej. To właśnie Mikołaj błyskawicznie wyciągnie nieprzytomną dziewczynkę z wody i natychmiast rozpocznie reanimację. Dramatyczną walkę o życie Hani będą obserwować przerażeni rówieśnicy oraz wezwana na miejsce matka, która zjawi się tam po chwili.

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Natalka w szpitalu. Lipiński będzie czuwał przy niej w nowym odcinku "M jak miłość"

Niedługo później na miejscu zdarzenia zjawią się profesjonalne służby ratunkowe. Zespół medyczny przejmie poszkodowaną od dyrektora szkoły, którego błyskawiczna i opanowana reakcja ocali dziecku życie. Upływający czas miał w tym brutalnym incydencie kluczowe znaczenie z uwagi na przebywanie pod taflą wody.

Poszkodowana zostanie następnie przetransportowana do placówki medycznej, gdzie przerażona Natalka będzie wyczekiwać informacji od lekarzy. Co ciekawe, w tych trudnych chwilach wsparciem nie będzie dla niej świeżo upieczony mąż Adam (Patryk Szwichtenberg). Zamiast niego, to właśnie Mikołaj nie opuści jej ani na krok, towarzysząc kobiecie nieprzerwanie od momentu wypadku, co mocno zaprocentuje.

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Wydarzenia z pływalni całkowicie zmienią układ sił, sprawiając, że Lipiński ostatecznie wkupi się w łaski Karskiej. Kobieta zacznie postrzegać go w kategoriach prawdziwego wybawcy i bohatera. Niewykluczone, że w głowie świeżo upieczonej mężatki pojawią się ogromne wątpliwości dotyczące słuszności niedawnego ślubu z Adamem.

Warto przypomnieć, że sam Mikołaj otwarcie przestrzegał ją przed tym wyborem tuż po ceremonii zaślubin z rywalem. W 1951. odcinku serialu jego słowa mogą ostatecznie przeobrazić się w rzeczywistość. Widzowie już niebawem dowiedzą się, czy Natalka zdecyduje się zostawić męża dla bohaterskiego dyrektora.

"M jak miłość" odcinek 1951. Kiedy emisja w TVP2?

Fani telewizyjnego hitu nie będą musieli przesadnie długo czekać na rozwiązanie tej wciągającej intrygi. Najnowszy, 1951. odcinek produkcji zostanie wyemitowany na antenie telewizyjnej Dwójki. Premiera zaplanowana jest na poniedziałek, 26 października 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.50.