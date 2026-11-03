Dramat Anety w 1960. odcinku „M jak miłość”. Po zatrzymaniu Olka zjawi się u niej gangster Wójcik

Załamanie Anety po aresztowaniu Olka w 1960. odcinku „M jak miłość”

Aresztowanie Olka pod zarzutem morderstwa Sowińskiego doprowadzi Anetę w 1960. odcinku „M jak miłość” na skraj wytrzymałości psychicznej. Choć prawdziwym zabójcą Aleksandra będzie Mariusz (Mateusz Mosiewicz), to pełen materiał dowodowy obciąży bezpośrednio Chodakowskiego. Sytuację skomplikuje fakt, że sam podejrzany zacznie dopuszczać myśl, iż faktycznie pozbawił życia dyrektora administracyjnego, po czym wymazał to zdarzenie z pamięci wskutek amnezji dysocjacyjnej.

W dniu zbrodni chirurg wdał się przecież w szarpaninę z Aleksandrem przed budynkiem kliniki, a później upił się do tego stopnia, że nie pamiętał swojej wieczornej wizyty pod domem ofiary. Co gorsza, Olek zataił swoją obecność w tym miejscu przed policją, czym mocno sobie zaszkodził. Funkcjonariusze zabezpieczyli bowiem zapis z kamer monitoringu, który po odkryciu zwłok Sowińskiego całkowicie pogrąży lekarza. Doprowadzi to do jego zatrzymania, a w 1960. odcinku „M jak miłość” zdruzgotana Aneta zupełnie nie udźwignie ciężaru tych wydarzeń.

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Olek z „M jak miłość” nazwany zabójcą. Aneta pod ostrzałem w pracy w 1960. odcinku

Dodatkowym obciążeniem w 1960. odcinku „M jak miłość” będzie fakt, że to już kolejna taka sytuacja w życiu małżonków. W przeszłości Chodakowski trafił do aresztu po śmierci Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski) i bardzo ciężko przeszedł tamten okres. Wówczas Aneta robiła wszystko, by wyciągnąć ukochanego z tarapatów, lecz obecny kryzys całkowicie odbierze jej siły do walki.

Nastroju w 1960. odcinku „M jak miłość” nie poprawią jej także współpracownicy ze szpitala, którzy doskonale wiedzieli o ostrym sporze chirurga z Aleksandrem i zaczną rzucać złośliwe uwagi. Choć Olek nie będzie miał nic wspólnego ze zbrodnią, personel medyczny szybko uzna go za mordercę Sowińskiego. Plotki na ten temat błyskawicznie obiegają okolicę, a do Chodakowskiego na stałe przylgnie łatka przestępcy.

Gangster Wójcik pomoże Olkowi w 1960. odcinku „M jak miłość”?

Informacje o problemach chirurga w 1960. odcinku „M jak miłość” szybko dotrą również do gangstera Wójcika, który wcześniej wspierał małżonków z wdzięczności za ocalenie życia jego syna Tymka (Ksawery Krajewski). Mirosław ponownie postanowi wkroczyć do akcji i wejdzie do mieszkania Chodakowskich pod ich nieobecność, czym wywoła u Anety ogromne przerażenie. Lekarka będzie zdawała sobie już bowiem sprawę z jego kryminalnej przeszłości.

Czy mimo strachu w 1960. odcinku „M jak miłość” zdesperowana kobieta przyjmie ofertę przestępcy, by wyciągnąć męża z aresztu, czy też odrzuci ten pomysł i poszuka innego rozwiązania? Trudno jednak przypuszczać, że gangster Wójcik łatwo zrezygnuje ze swoich planów, skoro już wcześniej wielokrotnie podejmował działania bez wiedzy i zgody lekarzy. Odpowiedź na pytanie, czy to właśnie on ocali Olka, przyniosą kolejne odsłony serialu.

Kiedy emisja 1960. odcinka „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjną premierę 1960. odcinka serialu „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 24 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.