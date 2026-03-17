"Diuna: Część trzecia" - jest pierwszy trailer filmu! Timothée Chalamet szokuje wyglądem

"Diuna" powraca z trzecią częścią

Fani filmów "Diuna" po raz pierwszy mogą zobaczyć zwiastun trzeciej części. Warner Bros. i Legendary Entertainment opublikowały pierwszy trailer. Film, którego premiera zaplanowana jest na 18 grudnia 2026 roku, ponownie ma w swojej obsadzie takie gwiazdy kina jak Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh oraz Javier Bardem, a wśród nowych członków obsady znajdą się Robert Pattinson i Anya Taylor-Joy. W poniedziałek opublikowano plakaty postaci przedstawiające głównych bohaterów, w tym wymienionych wyżej aktorów, a także Rebecca Ferguson, Jason Momoa oraz nowego członka obsady Isaach de Bankolé. Zwiastun filmu pojawił się dzień później.

"Diuna: Część trzecia" - pierwszy zwiastun

Akcja filmu rozgrywa się 17 lat po wydarzeniach z "Dune: Część druga". Zwiastun otwiera scena, w której Chani grana przez Zendayę pyta Paula granego przez Chalameta: "Jeśli będziemy mieć córkę, jak ją nazwiemy?". Mężczyzna odpowiada, że jeśli będzie to chłopiec, to powinni nazwać go Leto na cześć księcia Leto Atrydy, ponieważ odziedziczyłby mądrość swojego dziadka. Zachwycają również pierwsze kadry. Nie ma wątpliwości, że "Diuna: Część trzecia" to będzie absolutna techniczna uczta kina. Trailer można znaleźć w galerii.

"Diuna: Część trzecia" - o czym jest?

Czy wiadomo już, o czym będzie "Diuna: Część trzecia"? Pewne informacje są znane. Wiemy, że film pokaże rządy Paula Atrydy 12 lat po przejęciu władzy. Jako cesarz zmagac się się będzie z fanatycznym dżihadem, a spisek Bene Gesserit, Gildii Kosmicznej i Fremenów będzie zagrażać jego pozycji. Fabuła skupi się na tragicznej relacji z Chani, politycznych intrygach Irulany i osobistych kosztach władzy Paula. Scenariusz został oparty na książce "Mesjasz Diuny".