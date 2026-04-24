"Diabeł ubiera się u Prady 2" w ogniu krytyki. Film ma zawierać "rasistowski" wątek

"Diabeł ubiera się u Prady" to dzieło kultowe, które zdaniem niektórych źle się zestarzało. Filmowi Davida Frankela z 2006 roku zarzuca się gloryfikowanie toksycznych zachowań w środowisku pracy, bodyshaming, seksizm oraz odrealnione ukazanie realiów pracy w branży modowej. Teraz z krytyką mierzy się również sequel.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" ma już za sobą pierwsze pokazy przedpremierowe, a do sieci trafia coraz więcej zapowiedzi. W jednej z niedawno opublikowanych widzimy Andreę (Anne Hathaway) poznającą nową sekretarkę, Jin Chao (w tej roli chińsko-amerykańska aktorka Helen J. Shen). Wideo szybko obiegło sieć i zwróciło uwagę chińskich i japońskich widzów, którzy nie zostawili na twórcach suchej nitki.

Ich zdaniem sposób, w jaki ukazano rzeczoną postać jest obrzydliwie rasistowski i powiela szkodliwe, krzywdzące stereotypy. Jeden z internautów zwraca uwagę, że Jin Chao ma brzmieć podobnie do "Ching Chong", czyli prześmiewczego terminu używanego na zachodzie do "przedrzeźniania" Azjatów (polskim odpowiednikiem jest "cing ciang ciong"). Inni piszą o wyglądzie bohaterki granej przez Helen J. Shen - jej ubiór jest znacznie "skromniejszy" i bardziej "wieśniacki" niż reszty postaci, a na nosie ma oczywiście okulary - oraz jej zachowaniu, które ma być "głośne i przesadzone".

The former assistant’s new assistant. Watch a new clip from The Devil Wears Prada 2 and experience the film only in theaters May 1. Get tickets now: https://t.co/BJd5wLTnLS pic.twitter.com/f2w0NWr8q5— 20th Century Studios (@20thcentury) April 16, 2026

Azjatyccy internauci nawołują do bojkotu filmu, zachodni zaś nie widzą problemu. "Znowu szukają problemu na siłę", "Aktorka przyjęła rolę, więc widocznie nie uznała tego za obraźliwe" - czytamy w komentarzach.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" - kiedy premiera w Polsce?

Miranda Priestly powraca! Dwadzieścia lat po wydarzeniach, które zdefiniowały świat mody i popkultury, kultowi bohaterowie znów spotykają się na stylowych ulicach Nowego Jorku i w eleganckich biurach magazynu Runway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt oraz Stanley Tucci ponownie wcielają się w swoje ikoniczne role, przypominając, że w świecie mody władza, ambicja i perfekcja wciąż mają najwyższą cenę. Za reżyserię ponownie odpowiada David Frankel, scenariusz napisała Aline Brosh McKenna. "Diabeł ubiera się u Prady 2" trafi do polskich kin już 1 maja.

