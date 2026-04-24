Maria Szarapowa w odważnej stylizacji. Zaskakujące kadry byłej gwiazdy tenisa

Sześć lat minęło od momentu, gdy Maria Szarapowa postanowiła ostatecznie pożegnać się z profesjonalnym sportem. W trakcie imponującej kariery triumfowała w pięciu turniejach wielkoszlemowych oraz zameldowała się na samym szczycie kobiecego rankingu. Przez wiele sezonów zachwycała kibiców nie tylko wybitnymi umiejętnościami na korcie, ale również wyjątkową urodą i elegancją. Tenisistka uchodziła za jedną z najatrakcyjniejszych kobiet w świecie sportu, co błyskawicznie przełożyło się na gigantyczne zyski z kontraktów reklamowych z najbardziej prestiżowymi markami.

“Dzięki tenisowi poznałam świat i dowiedziałam się, do czego jestem zdolna" - podsumowała Maria Szarapowa, ogłaszając, że kończy karierę.

Jak wynika z finansowych zestawień opublikowanych przez prestiżowy magazyn "Forbes", majątek zgromadzony przez Marię Szarapową na przestrzeni lat jest wręcz astronomiczny. Konto słynnej sportsmenki zasiliła kwota rzędu 325 milionów dolarów, przy czym lwią część tej sumy, bo aż 286 milionów, wygenerowały lukratywne umowy ze sponsorami. Obecnie Rosjanka wiedzie spokojne życie na sportowej emeryturze, regularnie pojawiając się na branżowych imprezach i intensywnie podróżując po świecie. W najbliższym czasie planuje również sformalizować swój wieloletni związek z Alexandrem Gilkesem.

W ostatnich tygodniach legendarna gwiazda kortów zdecydowanie częściej dzieli się swoją codziennością za pośrednictwem platform społecznościowych. To właśnie tam trafiły najnowsze, wyjątkowo śmiałe fotografie, które błyskawicznie obiegły internet.

"Do szkoły ubierałam się inaczej" - skomentowała dowcipnie zmysłowe zdjęcia.

Zmysłowe kadry byłej liderki WTA. Maria Szarapowa zachwyca formą