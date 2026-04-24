Barwy szczęścia, odcinek 3383: Lucyna posunie się do szantażu. Zmusi Emila do wzięcia na siebie winy

Daniel przywiezie uciekiniera. Asia obarczy syna winą w 3383. odcinku "Barw szczęścia"

Najnowszy epizod, zaplanowany na wtorek 19 maja 2026 roku o godzinie 20:05 w TVP2, rozpocznie się od powrotu nastolatka. Daniel odwiezie Emila do domu Pyrków po jego desperackiej ucieczce. Asia od samego początku będzie święcie przekonana, że to jej potomek odpowiada za niebezpieczny incydent z fajerwerkami w garażu.

Kobieta całkowicie zignoruje wszelkie tłumaczenia chłopaka, z góry wydając na niego wyrok. W jej ocenie poprzednie incydenty, w tym pożar wynajmowanego mieszkania spowodowany zabawą saletrą, będą stanowić żelazny dowód jego winy. Dodatkowo uzna, że nieroztropne pomysły to efekt szkodliwego wpływu jego ojca. Matce przez myśl nie przejdzie, że za eksplozją mogła stać wspierająca go wcześniej Lucyna.

14

Prawdziwa sprawczyni wybuchu. Lucyna zmanipuluje w "Barwach szczęścia"

Prawda o garażowym incydencie okaże się zupełnie inna. To właśnie wyrachowana seniorka doprowadzi do eksplozji, chcąc w ten nietypowy sposób zmusić Agatę (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz) do pośpiesznej wyprowadzki i zakupu mieszkania od Wilka (Adam Szczyszczaj).

Mimo braku jakichkolwiek podejrzeń ze strony domowników, w 3383. odcinku Zwierzchowska postanowi zabezpieczyć się na przyszłość i wymusić na Sokalskim wzięcie pełnej odpowiedzialności za wybuch. Kobieta cynicznie wykorzysta swoje wcześniejsze zasługi: wstawiennictwo u matki chłopaka oraz zaproszenie jego ojca na Wigilię. Wybór Emila na sojusznika nie będzie dziełem przypadku, gdyż nastolatek już dwukrotnie przyłapał intrygantkę na przeszukiwaniu osobistych rzeczy Asi i Huberta (Marek Molak).

Szantaż emocjonalny wobec Sokalskiego. Co zrobi bohater w 3383. odcinku "Barw szczęścia"?

Przed nastolatkiem pojawi się niezwykle trudny dylemat. Zastanawiające jest, czy ulegnie naciskom Lucyny i ostatecznie weźmie na siebie odpowiedzialność za wybuch petard. Możliwe, że chłopak potraktuje to jako formę spłaty długu wdzięczności za wcześniejsze wsparcie oraz przymknięcie oka na uszkodzony fotel.

Z drugiej strony, przyznanie się do winy wiązałoby się z potwierdzeniem najgorszych przypuszczeń jego matki i przypięciem mu łatki kłamcy. Taki krok z pewnością wywołałby gigantyczną wściekłość Asi, która już i tak straciła cierpliwość do jego rzekomych wybryków. Decyzja Sokalskiego zaważy na jego dalszych losach u Pyrków.