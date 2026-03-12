Demony przeszłości w "M jak miłość". Agresywny ojczym zmusi Franka do kradzieży

Franek rozpocznie nowe życie u Doroty i Bartka w 1921. odcinku "M jak miłość"

Codzienność Franka ulegnie znaczącej poprawie, gdy tylko chłopak wprowadzi się do siedliska zarządzanego przez Dorotę oraz Bartka. Małżonkowie oficjalnie staną się dla niego rodziną zastępczą, oferując mu upragnione bezpieczeństwo. Nastolatek wreszcie poczuje się doceniany i otoczony szczerą troską, której brakowało mu w poprzednich latach. Lisieccy nie tylko zapewnią mu dach nad głową, ale przede wszystkim zagwarantują bezcenne wsparcie emocjonalne, budując w nim poczucie własnej wartości.

W nowym otoczeniu nastolatek błyskawicznie odzyska równowagę psychiczną i chęć do działania. Szybko nawiąże nić porozumienia z Hanią (Wiktoria Basik), która w przeciwieństwie do rówieśników z domu dziecka, będzie traktować go z ogromnym szacunkiem. Franek doskonale zrozumie problemy córki Natalki (Dominika Suchecka), ponieważ dziewczynka również padnie ofiarą szkolnego nękania. Chłopak zdecydowanie stanie w jej obronie, jednak wkrótce sam będzie musiał zmierzyć się ze znacznie poważniejszym zagrożeniem.

40

Ojczym Franka wraca. Zażąda kradzieży majątku Doroty w serialu "M jak miłość"

Sielankę brutalnie przerwie niespodziewane pojawienie się ojczyma, który przez lata stosował wobec chłopaka przemoc fizyczną i kompletnie ignorował jego potrzeby. Sytuacja zmieni się diametralnie, gdy agresywny mężczyzna odkryje, że jego pasierb zamieszkał u niezwykle majętnych Lisieckich. Głównym celem oprawcy stanie się szybkie przejęcie gigantycznej fortuny należącej do milionerki. Determinacja w dążeniu do łatwego zarobku sprawi, że w końcu uda mu się zlokalizować miejsce pobytu chłopaka.

Bezwzględny ojczym bez wahania postawi sprawę jasno. Będzie oczekiwał, że Franek wyniesie z domu Doroty cenne przedmioty. Złodziejska przeszłość chłopaka, który wcześniej przywłaszczył sobie rzeczy należące do Anety (Ilona Janyst), sprawi, że realizacja tego zlecenia będzie fizycznie możliwa. Tym razem jednak stawka będzie nieporównywalnie wyższa, ponieważ nastolatek będzie mógł bezpowrotnie stracić zaufanie ludzi, którzy wyrwali go z życiowego koszmaru. Decyzja o ewentualnej kradzieży zaważy na całej jego przyszłości.

Trudna decyzja Franka w 1921. odcinku "M jak miłość"

Pijany wizją szybkiego wzbogacenia się intruz z pewnością nie zrezygnuje z raz powziętego planu. Jego skłonność do agresji da o sobie znać niemal natychmiast, gdy wda się w brutalną bójkę z jednym z lokalnych mieszkańców Grabiny (Michał Zakrzewski). Skoro w przeszłości mężczyzna bez skrupułów katował własnego pasierba, zaatakowanie zupełnie obcego człowieka nie będzie stanowiło dla niego żadnego moralnego problemu. Zwłaszcza, że perspektywa zdobycia wielkich pieniędzy całkowicie odbierze mu resztki zdrowego rozsądku.

Widzowie staną przed kluczowym pytaniem: czy sparaliżowany strachem Franek ulegnie szantażowi i okradnie swoją wybawicielkę? Taki krok oznaczałby natychmiastowe przekreślenie szans na normalne życie i niemal pewny powrót do znienawidzonego ośrodka opiekuńczego. Z drugiej strony, otwarte przeciwstawienie się brutalnemu oprawcy wymaga ogromnej odwagi, ale pozwoliłoby zachować lojalność wobec przybranej rodziny. Rozwiązanie tego dramatycznego dylematu nastąpi już w najbliższych epizodach produkcji.