Na Wspólnej. Decyzja Włodka w sprawie baru po pogrzebie Marii. Padnie ostateczne słowo

Co czeka bar Ziębów w "Na Wspólnej" po ostatnim pożegnaniu Marii?

Zaplanowana na poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku emisja 4268 odcinka serialu ukaże uroczystość pogrzebową Marii Zięby, która bynajmniej nie zakończy czasu łez i smutku po uwielbianej postaci. Dla całej rodziny Ziębów będzie to stanowić symboliczny start nowego rozdziału w ich życiorysach. Od teraz zmarła zostanie dla nich jedynie ciepłym wspomnieniem i będzie obserwować bliskich z góry. Jednak ani owdowiały mąż, ani dzieci i wnuki nie poradzą sobie prędko z przytłaczającą stratą. Dodatkowym ciężarem będzie fakt, że niemal każdy zakątek lokalnego osiedla, ze szczególnym uwzględnieniem słynnego baru, boleśnie przypomni im o odejściu ukochanej osoby.

Sierpniowa pula epizodów kultowej produkcji stacji TVN znajdzie swój finał w momencie głęboko wzruszających scen z cmentarza, gdzie zjawią się rzesze osób pragnących pożegnać zmarłą. Dla Włodka będzie to czas rozpoczęcia niezwykle trudnego etapu egzystencji bez wieloletniej partnerki. W początkowym okresie zabraknie mu chęci i energii, aby zdecydować o losach prowadzonego biznesu gastronomicznego. Przez pewien okres lokal pozostanie zamknięty na głucho i nikt nie dowie się, co ostatecznie z nim będzie.

14

Kluczowa decyzja Włodka zapadnie dopiero po pochówku żony

Rozwiązanie tej kwestii widzowie ujrzą dopiero we wrześniowych odcinkach serialu, kiedy to owdowiały mężczyzna ogłosi swój ostateczny wybór względem osiedlowego jadłodajni. Zięba otrzyma ogromne oparcie w swoich najbliższych, a przede wszystkim ze strony córek. Ani Renata, w którą wciela się Marta Jankowska, ani Monika, grana przez Sylwię Gliwę, nie pozostawią ojca w cierpieniu i rozpaczy. Zanim zrozpaczony wdowiec zdobędzie się na powrót w progi miejsca pracy swojej zmarłej żony, minie kilkanaście tygodni.

Wiadomo na pewno, że w epizodzie numer 4274 główny bohater powróci do swojego kultowego uniformu i znowu zajmie miejsce za ladą. Włodek będzie próbował usprawiedliwić swój powrót tym, że właśnie takiego kroku pragnęłaby zmarła i podejmie się tego zadania głównie z myślą o niej. W tych trudnych chwilach wspierać go będą wierni przyjaciele oraz wszyscy ci, dla których los osamotnionego mężczyzny nie jest sprawą obojętną.

To jednak nie koniec zaskakujących zwrotów akcji, ponieważ w pierwszych dniach października, za restauracyjnym kontuarem u boku Zięby stanie również znana postać z jego przeszłości, czyli Dorota Zakrzewska, w którą wciela się Edyta Jungowska.