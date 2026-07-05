Córka Lucy i Kusego wraca w 11. sezonie "Rancza". Widzowie będą zaskoczeni

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-05 10:25

Dorotka, córka Lucy i Kusego, przejdzie ogromną metamorfozę w nowym sezonie "Rancza"! Zobaczymy ją jako 17-letnią licealistkę, a to oznacza, że widzowie mogą zapomnieć o małej dziewczynce, którą grały siostry Weronika i Wiktoria Kunka. W postać przygotowującej się do matury nastolatki wcieli się nowa aktorka, dla której będzie to debiut w kultowej polskiej produkcji.

Paweł Królikowski jako Kusy trzyma na rękach córkę Dorotkę (Weronika/Wiktoria Kunka), obok Ilona Ostrowska jako Lucy z teczką, w kadrze ujęcie wnętrza dworku, nawiązujące do powrotu córki Lucy i Kusego w 11. sezonie Rancza, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AKPA Ranczo. Lucy (Ilona Ostrowska), Dorotka (Weronika Kunka), Kusy (Paweł Królikowski)

Nowa twarz córki Lucy i Kusego. Ile lat będzie miała w 11. sezonie "Rancza"?

Jedyna latorośl głównych bohaterów kultowego serialu TVP pojawiła się na ekranie w 4. serii, emitowanej w 2009 roku. W nadchodzącej, wyczekiwanej odsłonie, nastolatka osiągnie już wiek 17 lat. Przypomnijmy, że widzowie przez sześć sezonów kojarzyli tę postać z siostrami bliźniaczkami, Wiktorią i Weroniką Kunką. Wcześniej, na etapie niemowlęcym, w Dorotkę wcielali się Gabriela Ziembicka (obecnie znana jako Ewa z "Barw szczęścia") oraz chłopiec, Dominik Lewandowski.

Teraz czas na trzecią zmianę odtwórczyni tej roli. Tym razem córka Lucy i Kusego mocniej zaznaczy swoją obecność w dworku. Jako dorastająca dziewczyna stojąca u progu dorosłości z pewnością przyniesie sporo wyzwań i emocji w codziennym życiu Wilkowyj.

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Karolina Ludwiniak zadebiutuje jako Dorotka w kultowym serialu TVP

Twórcy wciąż wstrzymują się z oficjalnym ogłoszeniem obsady na nowe sześć odcinków. Reżyser Wojciech Adamczyk ujawnił jednak wcześniej, że postać maturzystki na pewno pojawi się w kontynuacji. Co więcej, w sieci krąży wideo z pierwszego czytania scenariusza, na którym widać Karolinę Ludwiniak. To właśnie ona przejmie rolę i jesienią po raz pierwszy pojawi się na polskim ekranie. Została już nawet oznaczona przez kolegę z planu, z którym będzie miała wspólne sceny.

Zarówno serial TVP, jak i rodzimy rynek filmowy to dla niej zupełna nowość, gdyż dotychczas rozwijała skrzydła za granicą. Aktorka kształciła się na Royal Holloway i Uniwersytecie Londyńskim, a od 2022 roku aktywnie udziela się w anglojęzycznych produkcjach oraz na deskach teatru.

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