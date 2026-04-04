Co obejrzeć w Wielkanoc? Podsuwamy pomysły w TV i streamingu

Co obejrzeć w Wielkanoc? Bez zbędnego przedłużania, poniżej prezentujemy pięć filmów i seriali, po które - w naszej opinii - warto sięgnąć w te święta. Wszystkie znajdziecie online.

"Dalej jazda 2"

Zaskakująco udana kontynuacja głośnej polskie komedii. Józiek i Ela, czyli stare dobre małżeństwo, powracają w drugiej części "Dalej jazda" aby… wziąć ślub! Przygotowania do uroczystości przeradzają się w serię zabawnych i zaskakujących wydarzeń – od zaginionej panny młodej, wzruszającej podróży w rodzinne strony, aż po spotkanie, dzięki któremu Antoni Kryska ma szansę na miłość życia. W tle Andrzej próbuje ratować swoje małżeństwo z Basią, a Sebuś stara się oświadczyć Justynce. Cała historia prowadzi do wzruszającego finału, w którym miłość, rodzina i przyjaźń okazują się ważniejsze, niż wszystkie przeciwności. Do kupienia/wypożyczenia w TVP VOD, Pilot WP i Rakuten TV.

"Rooster"

Świetny serial komediowy od HBO ze Stevem Carellem ("The Office US") w roli głównej. Głównym bohaterem jest tutaj Pisarz Greg Russo (Steve Carell), który odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić gościnny wykład. Przy okazji odwiedza pracującą tam córkę (Charly Clive), której małżeństwo z innym wykładowcą (Phil Dunster, aka Jamie Tartt z "Teda Lasso") przeżywa poważny kryzys. Greg zupełnie niespodziewanie dostaje nietypową propozycję. Do obejrzenia w HBO Max.

"Moja Lady Jane"

Jeden z najbardziej niedocenionych seriali ostatnich lat. "Moja Lady Jane" to szalenie niepoprawny i równie zabawny serial przedstawiający alternatywne losy lady Jane Grey - dziewięciodniowej królowej Anglii. W Polsce serial nie zyskał dużego rozgłosu, a szkoda, bo niezmiennie uważamy jest absolutnie wspaniały. Do obejrzenia w Prime Video.

"Zabawa w pochowanego"

Czarna komedia o pięknej młodej kobiecie, która właśnie wyszła za mężczyznę swoich marzeń. Noc poślubna szybko zmienia się jednak w koszmar, gdy okazuje się, że jego bogata familia, jest... dosłownie, z piekła rodem. Za tydzień do kin wchodzi druga (równie dobra) część, zatem jeśli jeszcze nie widzieliście "Zabawy w pochowanego", tegoroczna Wielkanoc jest doskonałą okazją, by to nadrobić. Do obejrzenia w Disney+ i kupienia/wypożyczenia w Prime Video, Playerze, Apple TV, Rakuten TV.

"Grzesznicy"

Walczył w tym roku o Oscary w rekordowej liczbie kategorii, więc jeśli nie mieliście jeszcze okazję obejrzeć, czas najwyższy. Akcja rozgrywa się w latach 30-tych XX wieku na południu Ameryki. Dwaj bracia bliźniacy Smoke i Stack wracają do rodzinnego miasta, mając nadzieję na nowe, spokojniejsze życie. Za skradzione pieniądze kupują tartak w którym otwierają klub muzyczny z muzyką juke. Ich wielkie nadzieje na nowy początek bardzo szybko zamieniają się w prawdziwy koszmar. Do obejrzenia w HBO Max i kupienia/wypożyczenia w Prime Video, Playerze, Apple TV, Rakuten TV, Play NOW.

Wielkanoc - co obejrzeć w TV?

4.04 Sobota Wielkanocna

9:55 - "Pan Wołodyjowski" - Kino Polska

12:00 - "Siedmiu wspaniałych" - TVP1

12:10 - Mój przyjaciel Hachiko - TVP2

13:30 - "Krzyżacy" - Kino Polska

15:05 - "Diabeł ubiera się u Prady" - Polsat

15:35 - "Vabank" - TVN

17:05 - "Znachor" (1982) - Kino Polska

21:45 - "Barbie" - TVN

22:55 - "Boże Ciało" - Kino Polska

5.04 Wielka Niedziela

12:00 - "Potop Redivivus" - Kino Polska

13:40 - "Znachor" (1982) - TVP1

15:55 - "Poszukiwany, poszukiwana" - Kino Polska

16:15 - "Znachor" (1982) - TVN

17:55 - "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" - Kino Polska

20:00 - "Seksmisja" - Kino Polska

21:25 - "Uwierz w ducha" - TVN

22:40 - "Pokaż kotku co masz w środku" - Kino Polska

6.04 Wielki Poniedziałek

09:30 - "Rozważna i romantyczna" - TVP1

09:35 - "Ratatuj" - Polsat

11:45 - "Nad Niemnem" - Kino Polska

11:50 - "Kraina lodu" - Polsat

13:20 - "Lalka" - TVP1

14:05 - "Vaiana: Skarb oceanu" - Polsat

15:50 - "Nie ma róży bez ognia" - Kino Polska

16:20 - "Mis" - TVP2

16:35 - "Zwierzogród" - Polsat

18:00 - "Motylem jestem, czyli romans czterdziestolatka" - Kino Polska

20:00 - "Jeszcze raz" - Kino Polska

22:05 - "Horror story" - Kino Polska

