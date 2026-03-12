Dlaczego tak lubimy kryminały? Ta teoria ma wiele sensu - i brzmi pocieszająco

"Cross" od Prime Video cieszy się sporą popularnością wśród widzów, co nie jest niczym dziwnym, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, iż jest kryminałem. Trwa właśnie emisja drugiego sezonu, a mi udało się zamienić kilka słów z twórcą i członkami obsady. Z Jeanine Mason, która gra główną antagonistkę, porozmawiałyśmy o zamiłowaniu widzów do morderczych łamigłówek i opowieści o seryjnych mordercach. Jej pogląd na ten temat jest ciekawy, w przypadku wielu widzów z pewnością trafny i przede wszystkim - pocieszający.

Dlaczego tak nas kręcą kryminały? Gwiazda "Crossa" ma ciekawą teorię | WYWIAD ESKA

Kryminały jako ukochany gatunek widzów - skąd ta fascynacja?

Gdy myślimy o entuzjastach gatunku true crime, jeden wniosek nasuwa się jako pierwszy - ludzie są złaknieni mocnych wrażeń, wyjścia poza strefę komfortu lub, o zgrozo, zwyczajnie lubią zwyrodnialców, którzy przemawiają do jakichś ich pierwotnych instynktów. W mediach społecznościowych aż roi się od komentarzy w stylu "coś musi być z wami grubo nie tak, skoro odprężają was opowieści o seryjnych mordercach i innych zbrodniarzach". Takie podejście uważam jednak za przejaw jawnej i krzywdzącej ignorancji (choć nie wykluczam, że w niektórych przypadkach może być to trafna diagnoza.

PRZECZYTAJ TEŻ: "Młody Sherlock" wkurzy fanów kultowego detektywa? Poważnie naruszyli kanon. "To wzbogaca całą tę opowieść"

Warto też pamiętać, że dla niektórych widzów, tudzież czytelników, obcowanie ze zbrodnią w kontrolowanych warunkach ma wartości terapeutyczne, gdyż pomaga zapanować nad strachem przed realnym zagrożeniem. To jednak temat na znacznie dłuższą socjologiczną rozprawę, przejdźmy zatem do meritum.

Jeanine Mason z "Crossa" o popularności kryminałów

Jeanine Mason opowiedziała mi o swojej roli w drugim sezonie "Crossa" i poglądzie na obraz antagonisty, któremu głęboko współczujemy (cały wywiad znajdziecie w załączonym materiale wideo), zdradziła też swoją teorię na temat zamiłowania widzów do opowieści kryminalnych. Jej zdaniem wcale nie chodzi o pociąg do zbrodni i zwyrodnialców, a... wręcz przeciwnie.

Moja aktualna teoria opiera się na mojej przyjaciółce, która jest prawniczką i od zawsze chciała być mścicielką. Od dziecka powtarzała to rodzicom. I myślę, że wielu z nas podziela to podejście, nawet nieświadomie. Chcemy pomóc, przydać się na coś. Po części dlatego fascynują nas superbohaterowie oraz historie o ludzkiej radości i wytrwałości. To przekłada się też na kryminalne zagadki. To nasz sposób na to, by w każdej z tych sytuacji być pomocnym, przygotowanym. Zrozumieć i spojrzeć na sprawę jak detektyw. To nasz ekwiwalent szkoły policyjnej - skwitowała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Mężczyźni trzymali się od niej na dystans 3 metrów. Kulisy roli młodej aktorki zaskakują

"Cross" - o serialu

"Cross" to thriller kryminalny oparty na postaciach stworzonych przez Jamesa Pattersona (serial nie jest bowiem adaptacją sensu stricto). Główym bohaterem jest tu Alex Cross (w tej roli Aldis Hodge), genialny detektyw wydziału zabójstw i psycholog sądowy, który posiada niezwykłą zdolność wnikania w umysły morderców, aby ich powstrzymać. Pierwszy sezon był olbrzymim hitem w Prime Cideo i w ciągu pierwszych 20 dni przyciągnął ponad 40 milionów widzów na całym świecie. Realizacja nowych odcinków była więc oczywistością.

A co twórcy przygotowali w drugim sezonie? Tym razem serial wkracza w bardziej śmiały i niebezpieczny rozdział. Miliarder i magnat biznesowy Lance Durand (Matthew Lillard) zwraca się do FBI o ochronę po otrzymaniu groźby śmierci powiązanej z zabójstwem miliardera-playboya. Detektyw Alex Cross oraz agentka FBI Kayla Craig (Alona Tal) prowadzą nową wspólną misję mającą na celu ochronę Duranda oraz odnalezienie zabójcy, który pozostawia po sobie makabryczne tropy. Tymczasem John Sampson (Isaiah Mustafa), zawodowy partner Crossa i jego wieloletni najlepszy przyjaciel, nawiązuje nieoczekiwany kontakt. Nowe odcinki "Crossa" emitowane są co tydzień w Prime Video.