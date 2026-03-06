Bunt na ulicy Zacisznej w "Barwach szczęścia" wymknie się spod kontroli. Lucyna obrzuci dewelopera jajkami

Hubert Pyrka zorganizuje protest na Zacisznej w 3340 odcinku "Barw szczęścia"

Jaworski (Jacek Kałucki) poinformuje Huberta (Marek Molak) o niepokojącej decyzji jednego z sąsiadów, który postanowi zbyć swoją działkę na rzecz dewelopera. Senior doskonale zda sobie sprawę, że taki obrót spraw znacznie przyspieszy kontrowersyjną budowę trasy przelotowej przez ich cichą okolicę. Jak donosi portal swiatseriali.interia.pl, krewki emeryt postanowi radykalnie zaostrzyć metody walki z lokalnymi urzędnikami. Pomysł stanowczego oporu błyskawicznie przypadnie do gustu przysłuchującej się rozmowie Lucynie.

- Trzeba zintensyfikować wysiłki. Zawieźć naszą petycję do urzędu, zrobić pikietę przed budową, choćby zaraz, zawołać prasę i to nagłośnić, żeby wywrzeć presję na urzędników - wyjaśni mu Krzysztof. - Chodzi o pikietę w sprawie tej nieszczęsnej drogi? Trudna sprawa, dobrze, że się nią zajęli tacy dziarscy działacze - wtrąci Lucyna.

Wówczas Krzysztof zacznie namawiać Pyrkę do natychmiastowego zmobilizowania okolicznych mieszkańców oraz powiadomienia lokalnych dziennikarzy o planowanej demonstracji. Senior będzie oczekiwał od młodszego sąsiada przejęcia inicjatywy i pokierowania strajkiem blokującym maszyny budowlane. A przy okazji wytłumaczy swoją absencję na pierwszej linii frontu trudną sytuacją rodzinną i koniecznością opieki nad zmagającą się z chorobą Alzheimera Krysią (Hanna Bieluszko).

- Bo nie mam z kim Krysi zostawić, a na pikietę jej nie wezmę, bo to może źle na nią wpłynąć... - doda Jaworski. - To zrozumiałe. Ja spróbuję oczywiście, chociaż pan jest w takich kwestiach niezastąpiony - zgodzi się Hubert.

Krótko po tych ustaleniach zbulwersowani sąsiedzi zgromadzą się tuż przed bramą wjazdową na teren nowej inwestycji drogowej. W zrewoltowanym tłumie będzie można dostrzec Huberta, Jerzego (Bronisław Wrocławski) oraz Darka (Andrzej Niemyt). Niespodziewanie do męskiego grona protestujących dołączy także bojowo nastawiona Lucyna.

- Melduję się i to nie z pustymi rękami. Jak tylko usłyszałam o pikiecie, to skoczyłam do plastycznego po farby. I stare prześcieradło na coś jeszcze się przyda... Mam doświadczenie ze strajków - poinformuje ich Zwierzchowska, po czym pokaże im swój transparent z wymownym napisem „Nie oddamy Zacisznej, niech wilk wraca do lasu”.

W tym momencie Pyrka poczuje się niezręcznie i natychmiast przeprosi seniorkę za brak oficjalnego zaproszenia na osiedlową manifestację. Zwierzchowska utnie jednak temat i stanowczo zadeklaruje, że jej obecność w tym miejscu jest absolutnie obowiązkowa, bo traktuje całą sytuację bardzo osobiście.

- Po prostu nie pomyślałem, że pani by przyszła, jest pani tu nowa - wytłumaczy się Hubert. - Ale mam dom na Zacisznej. To znaczy jedną piątą domu, ale jednak. To też moja sprawa - wyjaśni mu Lucyna.

Niedługo po rozpoczęciu pikiety na placu budowy pojawi się główny zainteresowany, czyli Maciej Wilk. Przedsiębiorca bez owijania w bawełnę rozkaże zebranym natychmiastowe opuszczenie terenu, grożąc im przy tym surowymi karami finansowymi oraz procesami sądowymi. Groźby inwestora nie zrobią jednak na sąsiadach absolutnie żadnego wrażenia. Sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy nieustraszona seniorka wyciągnie z torby jajka i zacznie nimi ciskać w biznesmena, zmuszając go do pospiesznej ucieczki.

- Żądam natychmiastowego odblokowania drogi dojazdowej do placu budowy - krzyknie do Huberta, po czym zwróci się do wszystkich zgromadzonych - Macie ostatnią szansę się rozejść, inaczej dzwonię na policję i do prawników. Wszyscy, którzy utrudniają dojazd na budowę, muszą się liczyć z pozwami cywilnymi! - Nie strasz, nie strasz - syknie Lucyna, po czym wyjmie z torebki wytłoczkę z jajkami i zacznie rozdawać je mieszkańców. Jednak tylko ona odważy się nimi w niego rzucić - Wilk do lasu!

W tej chwili upokorzony deweloper zrobi szybki unik i sprintem ruszy w kierunku swojego zaparkowanego nieopodal samochodu. Mężczyzna rzuci jeszcze w stronę tłumu wściekłe spojrzenie i wyraźnie da do zrozumienia, że to nie jest jego ostatnie słowo w konflikcie o drogę. Na ten moment jednak to zjednoczeni mieszkańcy osiedla będą mogą świętować spektakularne zwycięstwo nad intruzem.

- No tośmy go przegonili - powie triumfalnie Jerzy.

Po zakończonej akcji i powrocie do bezpiecznego salonu Hubert zacznie analizować możliwe reperkusje prawne, martwiąc się o porywczą współlokatorkę. Jednak seniorka podejdzie do gróźb dewelopera z ogromnym dystansem i w ogóle nie przejmuje się wizją ewentualnego procesu. Kobieta będzie święcie wierzyć w swoją całkowitą bezkarność ze względu na zaawansowany wiek.

- Oby tylko Wilk nie spełnił gróźb i nie uruchomił swoich prawników. Nie chciałbym, żeby pani miała problemy, a ten człowiek jest zdolny do takich rzeczy - uświadomi ją Pyrka. - I co? Starszą panią posłałby do aresztu? - zaśmieje się Zwierzchowska. - Wychodzi na to, że już nie jesteś jedyny w tym domu, który robi rozróby - skwituje Hubert, mając na myśli Emila (Artem Malaszczuk).

