Bruno zażąda intercyzy po ślubie w Las Vegas. Nowa żona będzie wściekła

Bruno chce intercyzy tuż po ślubie w nowym sezonie "Barw szczęścia". Karolina wpadnie w szał

W 3392. odcinku serialu „Barwy szczęścia” sielanka po zawarciu związku małżeńskiego w Stanach Zjednoczonych dobiegnie końca. Kiedy świeżo upieczona żona zechce dopełnić krajowych formalności, by ich związek zyskał moc prawną na ojczystej ziemi, Bruno całkowicie zbije ją z pantałyku. Tuż przed wizytą w urzędzie przedstawi jej gotowy dokument u notariusza, domagając się podpisania intercyzy.

Dla Karoliny taki obrót spraw będzie prawdziwym szokiem. Zaledwie wczoraj ślubowali sobie miłość, a jej mąż już planuje zabezpieczenie finansowe na wypadek rozwodu. Dla wybranki Stańskiego nie będzie to wyłącznie formalny zapis chroniący majątek, ale przede wszystkim wyraźny dowód na to, że partner nie obdarzył jej pełnym zaufaniem.

Bruno przypomni o Bożenie w nowym sezonie "Barw szczęścia". Karolina poczuje się jak jej następczyni

Karolina w 3392. odcinku „Barw szczęścia” zażąda od Bruna natychmiastowych wyjaśnień. Kobieta postawi sprawę na ostrzu noża, dopytując, czy mąż obawia się z jej strony kradzieży majątku lub próby zawłaszczenia hotelu. Stański stanowczo zaprzeczy, tłumacząc, że jego intencją jest jedynie wyraźne oddzielenie sfery uczuć od kwestii finansowych przed legalizacją związku w Polsce.

Stański w tym samym epizodzie wyjaśni nowej partnerce, że jego dystans wynika z trudnych doświadczeń z przeszłości. Mając za sobą bardzo bolesne rozstanie i ciężką batalię o finanse z poprzednią żoną, Bożeną, tym razem woli nie ryzykować. Bruno nie ma zamiaru powtarzać dawnych pomyłek, dlatego od samego początku narzuca Karolinie twarde warunki. Choć on uważa to za przejaw zdrowego rozsądku, dla jego nowej ukochanej takie zestawienie okaże się niezwykle bolesne.

Kobieta zinterpretuje słowa męża jako sygnał, że on z góry zakłada fiasko ich relacji, podobnie jak miało to miejsce w przypadku Bożeny. Co gorsza, Karolina, która od dawna traktuje hotel jak własny i aktywnie włącza się w biznesowe decyzje, eliminując rzekomych przeciwników, poczuje się podwójnie upokorzona. Stański uświadomi jej bowiem brutalnie, że obiekt stanowi wyłącznie jego własność, a poruszony w 3392. odcinku „Barw szczęścia” temat wywoła u żony wściekłość.

Kłótnia po ślubie w nowym sezonie "Barw szczęścia". Intercyza to dopiero początek konfliktów

Awantura o byłą żonę i majątkowe zabezpieczenie to nie jedyny problem, z którym zmierzy się para w 3392. odcinku „Barw szczęścia”. Bruno nadal będzie chował urazę do Karoliny za to, że knuła intrygi przeciwko Justinowi (w tej roli Jasper Sołtysiewicz) i samowolnie rządziła w jego hotelu.

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