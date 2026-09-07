M jak miłość: Martyna wystawi Jakuba przed ważnym krokiem? Widzowie wstrzymają oddech

Martyna pożałuje zgody na randkę z Jakubem w nowym sezonie M jak miłość?

W 1943. odcinku serialu "M jak miłość" nadejdzie wreszcie chwila, której Martyna wyczekiwała od dłuższego czasu. Po długich miesiącach ukrywania emocji i utrzymywania przyjacielskiej relacji, lekarka stanie przed szansą przekonania się, czy z Jakubem połączy ją coś głębszego. Jednak gdy wizja randki zacznie stawać się rzeczywistością, Wysocka poczuje silny niepokój przed tym spotkaniem.

Wcześniej, w 1942. odsłonie "M jak miłość", Martyna zdobędzie się na odwagę i wyzna Karskiemu, co tak naprawdę do niego czuje. Reakcja Jakuba całkowicie ją zaskoczy. Mężczyzna nie odrzuci jej, ani nie spróbuje ratować jedynie przyjacielskiego układu. Zaproponuje jej prawdziwą randkę, a to uświadomi Wysockiej, że jej wyznanie miało kolosalne znaczenie dla ich przyszłości.

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M jak miłość, odcinek 1943: Martyna wspomina Marcina i boi się odrzucenia

Po wakacyjnej przerwie, w nowych odcinkach "M jak miłość", największą przeszkodą dla Martyny nie będzie brak uczuć, ale ich nadmiar. Wysocka zacznie panikować, zdając sobie sprawę, jak bardzo zależy jej na Karskim. Wejście w nową relację będzie się wiązało z ryzykiem kolejnego bolesnego rozczarowania. Lekarka wciąż będzie miała w pamięci trudne rozstanie z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Mimo że darzyła go uczuciem, Chodakowski ostatecznie wybrał Kamę (Michalina Sosna), pozostawiając ją ze złamanym sercem. To właśnie te wspomnienia zablokują ją przed otwarciem się na nową miłość.

W 1943. epizodzie "M jak miłość" powróci także temat byłej żony Jakuba. Martyna będzie świadoma, jak silna więź łączyła Karskiego z Kasią. To właśnie obawa, że Jakub wciąż ją kocha, długo hamowała Wysocką przed wyjawieniem prawdy o swoich uczuciach. Kobieta absolutnie nie ma zamiaru być dla niego jedynie plastrem na rany. Karski będzie musiał przekonać ją, że zaproszenie na randkę to przemyślana decyzja, a nie tylko chwilowa zachcianka, i że naprawdę pragnie sprawdzić, co przyniesie przyszłość.

Nowy etap w M jak miłość. Martyna i Jakub w 1943 odcinku wreszcie na randce

W 1943. odcinku "M jak miłość", mimo wcześniejszych wahań, Martyna nie zawiedzie Jakuba. Kobieta przełamie strach i zdecyduje się na randkę. To wydarzenie otworzy nowy, znacznie poważniejszy rozdział w ich relacji, do tej pory opartej wyłącznie na przyjaźni. Teraz oboje będą wiedzieli, że gra toczy się o znacznie wyższą stawkę i może narodzić się z tego prawdziwa miłość.