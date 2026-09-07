Barwy szczęścia. Renata nakryje Kodura na zdradzie? Pokaże zdjęcie

Barwy szczęścia, odcinek 3395: Renata podejrzewa Kodura o zdradę i pokazuje zdjęcie

W 3395. odcinku „Barw szczęścia” Renata przyjdzie do Feel Good kompletnie pochłonięta swoimi domysłami. Nie będzie w stanie wyrzucić z głowy widoku Marcina w towarzystwie jego koleżanki z pracy, do którego błyskawicznie dopisze historię o romansie. Zamiast potraktować to jako zwykły kontakt służbowy, uzna, że pomiędzy tą dwójką zrodziła się zakazana relacja.

Swoimi obawami podzieli się z Dominiką. Przyjaciółka od razu zauważy, że nie jest to chwilowa zazdrość, lecz poważne oskarżenie. Renata zacznie mówić o koleżance z pracy partnera jak o prawdziwym zagrożeniu dla jej związku, a na dodatek pokaże Dominice fotografie rzekomej rywalki, co potwierdzi jej obsesyjne nastawienie.

Kodur odwozi koleżankę. Czy to dowód na romans w „Barwach szczęścia”?

W tym samym odcinku Renata szczerze wyzna, że nie przyłapała Marcina na niczym kompromitującym – nie widziała pocałunku czy innych czułości. Zauważyła jedynie, że Kodur po pracy odwiózł koleżankę samochodem, ale dla niej to wystarczający dowód na zbyt dużą zażyłość.

Dla Dominiki sytuacja okaże się jednak zupełnie niewinna, ponieważ zwykła podwózka to żaden dowód zdrady. Spróbuje ona przemówić przyjaciółce do rozsądku, jednak Renata odrzuci wszelkie logiczne argumenty. Będzie trwać przy swoim przekonaniu, że Marcina i jego koleżankę łączy gorący romans.

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W 3395. odcinku „Barw szczęścia” bezpodstawna zazdrość będzie tylko ułamkiem większych kłopotów tej pary. Dominika, nie wierząc w rzekomy romans z powodu podwózki, zachęci Renatę, by ta skupiła się na sobie i wróciła na odwyk. To wywoła jednak tylko agresję – Renata odrzuci pomoc i od Dominiki, i od Marcina, twierdząc wręcz, że wszyscy działają przeciwko niej.

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Barwy szczęścia. Jest zapowiedź nowego sezonu! Dominika bez Sebastiana, ale z Damianem?