W poprzednim odcinku Bożenka po powrocie do Polski znów zamieszkała w Miłoszewie, przede wszystkim ze względu na dzieci. Mimo to nadal trzymała Miłosza na dystans, choć on robił wszystko, by odbudować ich relację. Doktor Dudek wciąż nie wybrała studenta, którego zabierze na staż do Sztokholmu. Paweł i Tola namawiali Pawełka, by zawalczył o wyjazd, ale chłopak uparcie powtarzał, że nie jest zainteresowany. Uli coraz trudniej było pogodzić pracę z samotnym macierzyństwem. Pod nieobecność Kornela mogła jednak liczyć na pomoc Leopolda i Leokadii. Irmina naciskała na Igora, by skontaktował się z jej matką i namówił ją na przyjazd do Warszawy. Witek i Ilona zaniepokoili się też zachowaniem Anny, która czule rozmawiała z portretem Tadeusza i uparcie nazywała go Gustawem.

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„Klan” odcinek 4728 - streszczenie

Witek i Ilona poproszą doktora Kowalskiego o pilną wizytę. Anna stanowczo zaprzeczy, że nazywała Tadeusza Guciem, a przy tym będzie sprawiała wrażenie osoby w świetnej formie. W klinice Gustaw porozmawia z przyjaciółmi o tym, jak postępować, gdy pacjentką jest ktoś bliski. Bożenka wciąż będzie trzymała Miłosza na dystans. Bolek spróbuje z nią porozmawiać, ale ich rozmowa tylko pogorszy mu nastrój. Irmina nadal będzie naciskać, by Igor pojechał z nią i dziećmi do Zambrowa, a Rutka w końcu ustąpi. U Kamili i Borysa zjawią się Bartek oraz Zuza. Dziewczyna, która od października zaczyna studia, jeszcze tego samego dnia będzie chciała odwiedzić dziekanat i poznać ludzi z roku. Żaneta zechce zabrać Piotrusia na zakupy, a Leopold ostrzeże przed nią Ulę.

„Klan” odcinek 4728 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4728. odcinek „Klanu” TVP1 wyemituje we wtorek, 8 września 2026 roku. Początek zaplanowano na godzinę 18:05. Informacji o ewentualnej powtórce warto szukać w aktualnym programie TVP1.

„Klan” - opis serialu i obsada

„Klan” to polski serial obyczajowy TVP1 o wielopokoleniowej rodzinie Lubiczów i ludziach, którzy są z nią blisko związani. Bohaterowie mierzą się z codziennymi sprawami, rodzinnymi napięciami, problemami w związkach, chorobami i kłopotami w pracy. W ich życiu ważną rolę odgrywają też przyjaciele, sąsiedzi, partnerzy oraz dzieci Lubiczów. Serial opowiada o bliskości, odpowiedzialności, konfliktach i decyzjach, które często zmieniają relacje między bohaterami. W obsadzie są między innymi:

Tomasz Stockinger jako Paweł Lubicz

Andrzej Grabarczyk jako Jerzy Chojnicki

Izabela Trojanowska jako Monika Ross-Nawrot

Małgorzata Ostrowska-Królikowska jako Grażyna Lubicz

Grzegorz Wons jako Leopold Kwapisz

Jan Piechociński jako Feliks Nowak

Paulina Holtz jako Agnieszka Lubicz

Joanna Żółkowska jako Anna Surmacz-Koziełło

Kaja Paschalska jako Ola Lubicz-Woźniacka

Agnieszka Kaczorowska jako Bożena Kazuń

Piotr Swend jako Maciek Lubicz

Jacek Borkowski jako Piotr Rafalski