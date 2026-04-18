"Barwy szczęścia". Zaskakujące żądania Lucyny. Seniorka chce wyrzucić Agatę z domu

"Barwy szczęścia" odcinek 3375: Nieoczekiwane napięcia w rodzinie Pyrków

Emisja 3375. odcinka "Barw szczęścia" zaplanowana jest na czwartek, 7 maja 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2. Zbliżający się finał sezonu zbiegnie się w czasie z okresem bożonarodzeniowym, który u Pyrków zostanie mocno zakłócony przez działania Lucyny Zwierzchowskiej (w tej roli Grażyna Zielińska).

Kobieta zdążyła już zaskarbić sobie zaufanie domowników, w tym Huberta (Marek Molak) i Asi (Anna Gzyra) oraz Agaty (Natalia Zambrzycka) i Ignacego (Olaf Staszkiewicz), idealnie odgrywając rolę ciepłej, opiekuńczej babci. Seniorka wielokrotnie podkreślała, że to właśnie pod ich dachem odzyskała poczucie rodzinnego ciepła. Najnowsze wydarzenia postawią jednak pod znakiem zapytania szczerość jej intencji.

Konflikty w "Barwach szczęścia". Lucyna ingeruje w życie Asi i Emila

Z początkiem maja 2026 roku widzowie zaobserwują, że obecność Lucyny staje się coraz bardziej uciążliwa dla reszty rodziny. Seniorka zacznie generować liczne nieporozumienia, wchodząc w drogę nawet Asi, która początkowo była jej największą sojuszniczką i przekonywała Huberta do jej pełnej akceptacji. Kobieta pozwoli sobie na otwarte ingerowanie w skomplikowane relacje Asi z jej synem Emilem (Artem Malaszczuk). Zwierzchowska nie powstrzyma się przed udzielaniem nieproszonych rad dotyczących wychowania chłopca, który w tym samym czasie będzie silnie manipulowany przez swojego biologicznego ojca, Daniela (Marcin Bikowski).

Presja na wyprowadzkę Agaty i Ignacego w 3375. odcinku "Barw szczęścia"

Kulminacja problematycznego zachowania seniorki nastąpi właśnie w 3375. odcinku, kiedy to zacznie ona otwarcie naciskać na Agatę i Ignacego w kwestii opuszczenia domu. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, że młodsza z rodu Pyrków z perspektywy prawnej nie posiada już żadnych udziałów w rodzinnej nieruchomości i funkcjonuje tam wyłącznie na prawach zwykłego lokatora. Niecodzienna postawa Lucyny wzbudzi uzasadnione podejrzenia co do jej faktycznych, głęboko ukrytych motywacji.

Wzmożona aktywność Zwierzchowskiej zbiegnie się z powrotem młodszego brata, Stasia, na rodzinne święta. Seniorka, maskując swoje intencje rzekomą troską o przyszłość młodej pary, zacznie usilnie zachęcać Agatę i Ignacego do nabycia apartamentu w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Proponowane przez nią lokum należy jednak do firmy Macieja Wilka (Adam Szczyszczaj), bezwzględnego dewelopera pozostającego w ostrym konflikcie z Hubertem.

Wspomniany inwestor od dłuższego czasu prowadzi agresywną kampanię na ulicy Zacisznej, dążąc do masowego i taniego wykupu okolicznych posesji. Głównym celem dewelopera jest wyburzenie dotychczasowych zabudowań, aby zwolnić miejsce pod budowę nowoczesnej drogi dwupasmowej. Chociaż w 3375. epizodzie nie padną jednoznaczne oskarżenia o jawną współpracę Lucyny z Wilkiem, rodzina Pyrków otrzyma wyraźny sygnał, że na kobietę trzeba uważać.

Szokujące odkrycie Huberta po świętach. Odcinek 3380 "Barw szczęścia" zrujnuje relacje

Prawdziwy dramat rozegra się jednak w okresie poświątecznym, w 3380. odcinku produkcji. Hubert dowie się wówczas, że kolejna osoba z sąsiedztwa uległa presji i zdecydowała się na sprzedaż swojej nieruchomości deweloperowi. Sytuację dramatycznie zaogni fakt, że ofertą Wilka na poważnie zainteresuje się również sama Agata. Taki niespodziewany obrót spraw zostanie odebrany przez Pyrkę jako brutalny cios w plecy ze strony własnej siostry.