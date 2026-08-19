Barwy szczęścia. Wielka przyjaźń Renaty i Dominiki powróci na dobre tory w nowym sezonie? To dobrze wróży

Spór o udziały w „Feel Good” między Renatą a Dominiką

Nadchodzące odcinki serialu przyniosą ogromne napięcia między przyjaciółkami. Dominika weszła w posiadanie restauracji „Feel Good”, wygrywając niedawną licytację. Z kolei Renata nadal pragnie współdecydować o biznesie, w który przez lata inwestowała swój czas. Kowalska przedstawi jej ofertę objęcia zaledwie 20 procent udziałów, co mocno rozczaruje kobietę, liczącą na równe zyski.

Ta propozycja zostanie potraktowana przez Renatę jako celowe działanie, mające na celu pozbycie się jej z firmy. Całkowicie zignoruje tłumaczenia Dominiki o wysokich nakładach finansowych, jakie poniosła przy zakupie lokalu. Konflikt przerodzi się w poważną kłótnię, w której padną zarzuty o nielojalność. Sytuacja jest o tyle dramatyczna, że wcześniej Kowalska wielokrotnie wspierała Renatę, chociażby w jej kłopotach z Marcinem. W nowych odcinkach Dominika ponownie spróbuje doradzić przyjaciółce, jak ratować związek z Kodurem, uświadamiając jej konieczność zmiany dotychczasowego postępowania.

Praca w „Feel Good” pomimo konfliktu

Wszystko wskazuje na to, że mimo ostrych sporów Dominika nie usunie Renaty ze swojego życia ani z biznesu. Nowakowa zachowa posadę w „Feel Good”, chociaż formalnie to Kowalska będzie właścicielką. Taki układ pozwala wierzyć, że dawna przyjaźń nie ulegnie całkowitemu zniszczeniu. Będzie to szczególnie ważne, ponieważ Renata wciąż musi mierzyć się z własnymi demonami i problemami emocjonalnymi. Kontynuacja terapii i niestabilne zachowanie nadal będą poddawać próbie jej relację zarówno z ukochanym, jak i z przyjaciółką.

Uśmiechy na planie zapowiadają koniec sporu?

W kontekście tych zawirowań, niedawno opublikowana fotografia z udziałem Anny Mrozowskiej i Karoliny Chapko budzi spore nadzieje. Aktorki zapozowały wspólnie za barem w „Feel Good”, wyglądając na wyjątkowo zrelaksowane i szczęśliwe. Chociaż pojedynczy kadr z planu zdjęciowego nie stanowi jednoznacznej zapowiedzi fabuły, pozwala przypuszczać, że bohaterki w końcu znajdą płaszczyznę porozumienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po serii nieporozumień kobiety usiądą do konstruktywnej rozmowy i wypracują kompromis, który pozwoli im ponownie połączyć siły w prowadzeniu restauracji.

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