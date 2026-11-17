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W poprzednim odcinku Kornel nachodził Ewę w szkole i naciskał, by nie odchodziła z redakcji „Szoku”. Z kolei Modrzycki, mimo wcześniejszych spięć z Weroniką, przygotował dla ukochanej romantyczną niespodziankę. Ignacy przedstawił Asi Madzię, która od razu zaproponowała zorganizowanie wspólnego pokazu mody. Broda poprosił Natalię o pomoc w dyskretnym zleceniu badań DNA. W tym samym czasie Marcin z niepokojem obserwował stan psychiczny Darii, z którą rozpoczął śledztwo w sprawie zabójstwa Krapika. A co wydarzy się tym razem?
„Barwy szczęścia” odcinek 3448 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Majak przesłucha Grzelaków w sprawie morderstwa Bogumiła Krapika. Borys znajdzie się poza kręgiem podejrzanych, ponieważ w czasie zbrodni przebywał w Londynie i ma na to mocne alibi. Madzia zajmie się finalizowaniem przygotowań do pokazu mody i zaproponuje Ignacemu rolę modela. Celina i Sadowski poznają nową klientkę, która zechce wynająć Brońską jako testerkę wierności. Renata przeżyje ciężkie chwile, gdy w Feel Good pojawi się dawny znajomy diler z ofertą sprzedaży narkotyków.
„Barwy szczęścia” odcinek 3448 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3448. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku. Widzowie będą mogli go obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowych, skupiona na losach mieszkańców ulicy Zacisznej. Scenariusz opiera się na codziennych problemach bohaterów, którzy zmagają się z kryzysami zawodowymi i skomplikowanymi uczuciami. Serial porusza ważne tematy społeczne, trafiając do widzów z różnych grup wiekowych. Kolejne odcinki pokazują zmagania sąsiadów i przyjaciół starających się odnaleźć stabilizację mimo przeciwności losu. W serialu występują:
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Marek Molak (jako Hubert Pyrka)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)
- Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)
- Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)
- Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)
- Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)