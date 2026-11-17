W poprzednim odcinku Kornel nachodził Ewę w szkole i naciskał, by nie odchodziła z redakcji „Szoku”. Z kolei Modrzycki, mimo wcześniejszych spięć z Weroniką, przygotował dla ukochanej romantyczną niespodziankę. Ignacy przedstawił Asi Madzię, która od razu zaproponowała zorganizowanie wspólnego pokazu mody. Broda poprosił Natalię o pomoc w dyskretnym zleceniu badań DNA. W tym samym czasie Marcin z niepokojem obserwował stan psychiczny Darii, z którą rozpoczął śledztwo w sprawie zabójstwa Krapika. A co wydarzy się tym razem?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Barwy szczęścia” odcinek 3448 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Majak przesłucha Grzelaków w sprawie morderstwa Bogumiła Krapika. Borys znajdzie się poza kręgiem podejrzanych, ponieważ w czasie zbrodni przebywał w Londynie i ma na to mocne alibi. Madzia zajmie się finalizowaniem przygotowań do pokazu mody i zaproponuje Ignacemu rolę modela. Celina i Sadowski poznają nową klientkę, która zechce wynająć Brońską jako testerkę wierności. Renata przeżyje ciężkie chwile, gdy w Feel Good pojawi się dawny znajomy diler z ofertą sprzedaży narkotyków.

„Barwy szczęścia” odcinek 3448 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3448. odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku. Widzowie będą mogli go obejrzeć o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji obyczajowych, skupiona na losach mieszkańców ulicy Zacisznej. Scenariusz opiera się na codziennych problemach bohaterów, którzy zmagają się z kryzysami zawodowymi i skomplikowanymi uczuciami. Serial porusza ważne tematy społeczne, trafiając do widzów z różnych grup wiekowych. Kolejne odcinki pokazują zmagania sąsiadów i przyjaciół starających się odnaleźć stabilizację mimo przeciwności losu. W serialu występują:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)