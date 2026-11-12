W poprzednim odcinku Rawiczowa wyznała Basi i Tolkowi, że nie była szczęśliwa w swoim małżeństwie. Niedługo potem razem z Brodą pojechała do aresztu na spotkanie z Cezarym, a między braćmi wyraźnie wzrosło napięcie. Ignacy zwrócił się do Madzi z prośbą o pomoc w wyborze odpowiedniego stroju biznesowego na ważne wyjście. Tymczasem Weronika i Błażej zauważyli u Modrzyckiej uraz ręki i zabrali seniorkę do szpitala, gdzie lekarz potwierdził złamanie oraz wysunął podejrzenie osteoporozy. Czego teraz się spodziewać?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3445 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Broda potajemnie wykona badania DNA, bo chce mieć absolutną pewność, że faktycznie jest bratem Cezarego. Malwina po usłyszeniu złośliwej uwagi straci pewność siebie i postanowi wydać majątek na zabiegi upiększające, co wprawi Hermana w osłupienie. Ignacy ponownie zwróci się do Madzi o poradę w sprawie odważnej stylizacji na zbliżającą się galę. Tymczasem na osiedlu pojawi się nowy kurier, którego obecność natychmiast przyciągnie wzrok zarówno Żabci, jak i Natalii.

„Barwy szczęścia” odcinek 3445 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 3445. odcinka serialu „Barwy szczęścia” odbędzie się o godzinie 20:05 na antenie TVP2 w piątek, 20 listopada 2026 roku.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to popularna polska produkcja obyczajowa, która zadebiutowała na antenie TVP2 w 2007 roku. Serial przybliża losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz Zakrzewia. Wielowątkowa fabuła skupia się na relacjach międzyludzkich, codziennych problemach rodzinnych oraz wyzwaniach zawodowych bohaterów. Postacie reprezentują różne pokolenia, co pozwala na ukazanie zróżnicowanych punktów widzenia na otaczającą ich rzeczywistość. Produkcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem dzięki autentyczności przedstawianych emocji i życiowych zakrętów. W serialu występują:

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Marek Molak (jako Hubert Pyrka)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Marieta Żukowska (jako Bożena Stańska)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Natalia Zambrzycka (jako Agata Pyrka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Izabela Zwierzyńska (jako Iwona Pyrka)

Agnieszka Mrozińska (jako Mariola Kłos)

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin)

Jakub Szlachetka (jako Kacper Jabłoński)

Anna Gornostaj (jako Róża Cieślak)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisio Cieślak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)