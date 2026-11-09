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W poprzednim odcinku Cihan otrzymał oficjalną zgodę na widywanie syna. Mukadder zaczęła podejrzewać Silę i postanowiła baczniej ją obserwować. Gdy Cihan i Hancer pojawili się pod drzwiami mieszkania Beyzy, nagle rozległ się strzał. Na miejscu wybuchła awantura, a Derya bezskutecznie próbowała skontaktować się z Cemilem. A co wydarzy się tym razem?
„Panna młoda” odcinek 251 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Engin zdobędzie dla Cihana zgodę na odwiedziny u małego Gürura. Hancer będzie namawiać Yoncę, żeby ta zaczęła karmić chłopca piersią. Derya postawi sprawę jasno i zapowie, że nie wróci do Cemila, dopóki ten nie opuści salonu Yoncy. Mukadder pojawi się z wizytą w domu Engina. Melih wyzna wtedy matce prawdę o dziecku Hancer.
„Panna młoda” odcinek 251 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 251. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
„Panna młoda” - opis serialu i obsada
„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o Hancer, która jako sierota musiała radzić sobie z wieloma przeciwnościami losu. Dziewczyna decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby opłacić leczenie brata. Choć ich związek zaczyna się od układu, z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Życie w rezydencji nie jest łatwe, bo Hancer musi mierzyć się z intrygami teściowej oraz obecnością byłej żony męża. Cihan jest gotów na wszystko, by chronić ukochaną przed rodzinnymi sekretami i wrogami. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Türkseve (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker, Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)