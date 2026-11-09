W poprzednim odcinku Cihan otrzymał oficjalną zgodę na widywanie syna. Mukadder zaczęła podejrzewać Silę i postanowiła baczniej ją obserwować. Gdy Cihan i Hancer pojawili się pod drzwiami mieszkania Beyzy, nagle rozległ się strzał. Na miejscu wybuchła awantura, a Derya bezskutecznie próbowała skontaktować się z Cemilem. A co wydarzy się tym razem?

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„Panna młoda” odcinek 251 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Engin zdobędzie dla Cihana zgodę na odwiedziny u małego Gürura. Hancer będzie namawiać Yoncę, żeby ta zaczęła karmić chłopca piersią. Derya postawi sprawę jasno i zapowie, że nie wróci do Cemila, dopóki ten nie opuści salonu Yoncy. Mukadder pojawi się z wizytą w domu Engina. Melih wyzna wtedy matce prawdę o dziecku Hancer.

„Panna młoda” odcinek 251 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 251. odcinka serialu „Panna młoda” odbędzie się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

„Panna młoda” - opis serialu i obsada

„Panna młoda” to turecka produkcja opowiadająca o Hancer, która jako sierota musiała radzić sobie z wieloma przeciwnościami losu. Dziewczyna decyduje się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby opłacić leczenie brata. Choć ich związek zaczyna się od układu, z czasem między małżonkami rodzi się prawdziwe uczucie. Życie w rezydencji nie jest łatwe, bo Hancer musi mierzyć się z intrygami teściowej oraz obecnością byłej żony męża. Cihan jest gotów na wszystko, by chronić ukochaną przed rodzinnymi sekretami i wrogami. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Türkseve (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker, Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)