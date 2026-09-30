W poprzednim odcinku Agata wyjechała do Tajlandii, a tuż przed podróżą Ignacy niespodziewanie się jej oświadczył. Hubert wciąż próbował pomóc Adamowi, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy do domu Pyrków przyszli znajomi lokatora i wnieśli na posesję marihuanę. Emilka poprosiła o wyższe kieszonkowe, a Malwina zaproponowała, by córka pomogła jej i Hermanowi w przychodni. Grzelakowie coraz mocniej martwili się problemami sklepu. Weronika chciała opisać ich sprawę w „Szoku”, co przeraziło Aldonę i Borysa. Dziennikarka umówiła się też z panem Bogumiłem, który okazał jej wyjątkową życzliwość. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3415 - streszczenie

Po publikacji artykułu Weroniki Borys ponownie spotka się z panem Bogumiłem i przedstawi mu nową propozycję ugody. Tym razem mężczyznom uda się dojść do porozumienia. Kolejna rozmowa Huberta z Adamem szybko przerodzi się w otwarty konflikt. Wilk i Lucyna będą zadowoleni, bo uznają, że ich plan przeciwko Pyrkom wreszcie zaczyna działać. Szczepan ostro skrytykuje metody dewelopera i porówna działania swojego przełożonego do praktyk „czyścicieli kamienic”. Malwina odkryje, że Herman zajmuje ostatnie miejsce w plebiscycie na fizjoterapeutę roku. Gdy organizator zażąda trzech tysięcy złotych za promocyjne wsparcie kandydata, Jerzy ostrzeże córkę, że może chodzić o oszustwo.

„Barwy szczęścia” odcinek 3415 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3415. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Informacji o ewentualnej powtórce lub dostępności odcinka warto szukać w aktualnym programie stacji.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu wiele zależy od relacji z sąsiadami, przyjaciółmi i bliskimi z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak