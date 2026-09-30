"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3415

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-30 8:05

W 3415. odcinku „Barw szczęścia” rozmowa Huberta z Adamem szybko przerodzi się w poważną kłótnię. Wilk i Lucyna uznają, że ich plan przeciwko Pyrkom wreszcie zaczyna działać. Sytuacja zrobi się napięta, a obie strony nie zamierzają odpuścić. W tym samym czasie Borys spróbuje zamknąć sprawę z panem Bogumiłem.

Mężczyzna w brązowej kurtce całuje w policzek uśmiechniętą starszą kobietę. O serialu Barwy szczęścia przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Agata wyjechała do Tajlandii, a tuż przed podróżą Ignacy niespodziewanie się jej oświadczył. Hubert wciąż próbował pomóc Adamowi, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy do domu Pyrków przyszli znajomi lokatora i wnieśli na posesję marihuanę. Emilka poprosiła o wyższe kieszonkowe, a Malwina zaproponowała, by córka pomogła jej i Hermanowi w przychodni. Grzelakowie coraz mocniej martwili się problemami sklepu. Weronika chciała opisać ich sprawę w „Szoku”, co przeraziło Aldonę i Borysa. Dziennikarka umówiła się też z panem Bogumiłem, który okazał jej wyjątkową życzliwość. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3415 - streszczenie

Po publikacji artykułu Weroniki Borys ponownie spotka się z panem Bogumiłem i przedstawi mu nową propozycję ugody. Tym razem mężczyznom uda się dojść do porozumienia. Kolejna rozmowa Huberta z Adamem szybko przerodzi się w otwarty konflikt. Wilk i Lucyna będą zadowoleni, bo uznają, że ich plan przeciwko Pyrkom wreszcie zaczyna działać. Szczepan ostro skrytykuje metody dewelopera i porówna działania swojego przełożonego do praktyk „czyścicieli kamienic”. Malwina odkryje, że Herman zajmuje ostatnie miejsce w plebiscycie na fizjoterapeutę roku. Gdy organizator zażąda trzech tysięcy złotych za promocyjne wsparcie kandydata, Jerzy ostrzeże córkę, że może chodzić o oszustwo.

„Barwy szczęścia” odcinek 3415 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3415. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Informacji o ewentualnej powtórce lub dostępności odcinka warto szukać w aktualnym programie stacji.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu wiele zależy od relacji z sąsiadami, przyjaciółmi i bliskimi z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3412-3416
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barwy szczęścia