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W poprzednim odcinku Agata wyjechała do Tajlandii, a tuż przed podróżą Ignacy niespodziewanie się jej oświadczył. Hubert wciąż próbował pomóc Adamowi, ale sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy do domu Pyrków przyszli znajomi lokatora i wnieśli na posesję marihuanę. Emilka poprosiła o wyższe kieszonkowe, a Malwina zaproponowała, by córka pomogła jej i Hermanowi w przychodni. Grzelakowie coraz mocniej martwili się problemami sklepu. Weronika chciała opisać ich sprawę w „Szoku”, co przeraziło Aldonę i Borysa. Dziennikarka umówiła się też z panem Bogumiłem, który okazał jej wyjątkową życzliwość. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3415 - streszczenie
Po publikacji artykułu Weroniki Borys ponownie spotka się z panem Bogumiłem i przedstawi mu nową propozycję ugody. Tym razem mężczyznom uda się dojść do porozumienia. Kolejna rozmowa Huberta z Adamem szybko przerodzi się w otwarty konflikt. Wilk i Lucyna będą zadowoleni, bo uznają, że ich plan przeciwko Pyrkom wreszcie zaczyna działać. Szczepan ostro skrytykuje metody dewelopera i porówna działania swojego przełożonego do praktyk „czyścicieli kamienic”. Malwina odkryje, że Herman zajmuje ostatnie miejsce w plebiscycie na fizjoterapeutę roku. Gdy organizator zażąda trzech tysięcy złotych za promocyjne wsparcie kandydata, Jerzy ostrzeże córkę, że może chodzić o oszustwo.
„Barwy szczęścia” odcinek 3415 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3415. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w czwartek, 8 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. Informacji o ewentualnej powtórce lub dostępności odcinka warto szukać w aktualnym programie stacji.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, rozstaniami, sekretami, chorobami i zawodowymi kryzysami. W ich życiu wiele zależy od relacji z sąsiadami, przyjaciółmi i bliskimi z różnych pokoleń. W obsadzie są między innymi:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak