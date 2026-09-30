Oszust w Biłgoraju. 42-latek usiłował wyłudzić pieniądze od seniorek

Zatrzymanie na gorącym uczynku w Biłgoraju

W piątek 25 września 2026 roku biłgorajscy policjanci kryminalni prowadzili działania operacyjne na terenie miasta. Na jednej z ulic zatrzymali 42-letniego mieszkańca województwa pomorskiego, który uczestniczył w oszustwie. Mundurowi ustalili, że mężczyzna, działając pod legendą wypadku, zamierzał odebrać 50 000 zł od 76-letniej kobiety. Dzięki interwencji funkcjonariuszy do przekazania pieniędzy nie doszło, a mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Seniorka usłyszała historię o pilnej potrzebie zakupu leku

Z relacji 76-letniej pokrzywdzonej wynikało, że zadzwonił do niej mężczyzna podający się za lekarza. Poinformował on kobietę, że jej córka jest chora i pilnie potrzebuje pieniędzy na lekarstwo. Po chwili telefon przejęła inna osoba, która płaczącym głosem podawała się za córkę seniorki i nalegała na przekazanie gotówki. Pieniądze od kobiety miał odebrać podstawiony kurier, jednak plany oszustów zostały przerwane przez działanie biłgorajskich policjantów.

Kolejna próba oszustwa w powiecie biłgorajskim

Policjanci ustalili, że tego samego dnia 42-latek próbował oszukać również inną osobę, 79-letnią mieszkankę powiatu biłgorajskiego. Kobieta otrzymała telefon z informacją, że bliska jej osoba spowodowała wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję. W tym przypadku seniorka wykazała się czujnością i zorientowała się, że ma do czynienia z próbą przestępstwa. Kobieta nie przekazała żadnych środków finansowych i o całym zdarzeniu poinformowała funkcjonariuszy.

Tymczasowy areszt i grożąca kara

Zatrzymany 42-latek został doprowadzony do komendy, a 28 września 2026 roku przedstawiono mu zarzuty. Sąd Rejonowy w Biłgoraju przychylił się do wniosku śledczych oraz prokuratora i zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za udział w oszustwach podejrzanemu grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci apelują o ostrożność, ograniczone zaufanie do osób obcych oraz nieprzekazywanie gotówki nieznajomym pod żadnym pozorem.

Źródło: Policja.pl