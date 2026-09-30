Zatrzymanie w Gorzowie Wielkopolskim. Poszukiwany 40-latek miał blisko kilogram narkotyków

Akcja kontrterrorystów w Gorzowie Wielkopolskim

Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową gorzowskiej komendy miejskiej prowadzili ustalenia operacyjne dotyczące mężczyzny, który mógł posiadać środki odurzające. Policjanci ostatecznie potwierdzili te informacje i przystąpili do zatrzymania. Z uwagi na ustalenia, że 40-latek może być niebezpieczny i posiadać broń, w działania zaangażowano kontrterrorystów. Funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa Wielkopolskiego o poranku 24 września 2026 roku.

Policjanci zabezpieczyli narkotyki i broń

Wewnątrz lokalu zajmowanego przez 40-latka mundurowi odnaleźli znaczne ilości substancji zabronionych. Łącznie zabezpieczono niemal 1 kilogram narkotyków, wśród których znajdowała się marihuana, amfetamina, haszysz oraz mefedron. Oprócz środków odurzających policjanci przejęli również inne przedmioty. Do dalszych badań trafi między innymi broń czarnoprochowa, amunicja oraz wiatrówki.

Zarzuty i kara więzienia dla 40-latka

Podejrzany mężczyzna został przesłuchany przez funkcjonariuszy i usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo polskie prawo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. 40-latek nie wyszedł jednak na wolność, ponieważ był osobą poszukiwaną za inne wcześniej popełnione przestępstwo. Mężczyzna został przewieziony do zakładu karnego, w którym spędzi najbliższe 6 miesięcy.

Źródło: Policja.pl