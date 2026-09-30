Masz dywan? Jesienią zwróć uwagę na jeden szczegół. Wilgoć i wnoszenie brudu z zewnątrz mogą szybko go zniszczyć

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-09-30 6:00

Jesienią dywany mają zdecydowanie więcej pracy niż latem. Do mieszkania częściej trafia błoto, mokre liście, piasek i woda przyniesiona na butach, a przy okazji w domu pojawia się więcej wilgoci. Wszystko to może osadzać się między włóknami i z czasem wpływać nie tylko na wygląd materiału, ale również na jego zapach i kondycję. Dlatego właśnie o tej porze roku warto zwrócić uwagę na jeden szczegół, o którym łatwo zapomnieć.

Jasny dywan w przytulnym salonie z roślinami. O pielęgnacji dywanów jesienią przeczytasz na Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Jesienią dywany są bardziej narażone na zabrudzenia i wilgoć przynoszone z zewnątrz.
  • W tym okresie warto zwrócić uwagę nie tylko na wygląd dywanu, ale również na jego ogólną kondycję.
  • Regularna pielęgnacja może pomóc ograniczyć gromadzenie się brudu i przedłużyć jego dobry wygląd.
  • Istotne jest także odpowiednie zabezpieczenie miejsca przy wejściu, gdzie najczęściej pojawia się błoto i woda.
  • Kilka prostych nawyków może sprawić, że jesienne porządki będą łatwiejsze, a dywan dłużej zachowa świeżość i estetyczny wygląd.

Jesienią samo odkurzanie może nie wystarczyć. Drobinki piasku i ziemi wnoszone z zewnątrz mogą wciskać się głęboko pomiędzy włókna, szczególnie jeśli dywan znajduje się w przedpokoju albo przy wejściu do mieszkania. Z kolei wilgoć, która trafia na jego powierzchnię wraz z mokrymi butami, może długo pozostawać niezauważona. Dlatego warto regularnie sprawdzać nie tylko górną część dywanu, ale również jego spód. Jeśli materiał od dłuższego czasu ma kontakt z wilgotną podłogą, może to być problemem zarówno dla samego dywanu, jak i powierzchni znajdującej się pod nim.

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Jesienią szczególnie pilnuj wilgoci

Jeśli na dywan wyleje się woda albo przyniesiesz na nim mokre błoto, nie zostawiaj go do samoistnego wyschnięcia. W miarę możliwości usuń wilgoć jak najszybciej i zapewnij materiałowi możliwość dokładnego wyschnięcia. Nie przykrywaj mokrego miejsca kolejnymi rzeczami i nie układaj dywanu ponownie na podłodze, dopóki nie będzie całkowicie suchy.

Dobrym pomysłem jest również postawienie przy wejściu wycieraczki, która zatrzyma część brudu i wody jeszcze przed wejściem do mieszkania. Warto ją regularnie czyścić, bo brudna wycieraczka szybko przestaje spełniać swoją funkcję. Jesienią taki drobny nawyk może znacząco ograniczyć ilość zabrudzeń trafiających na dywan.

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