Nielegalny alkohol w Koszalinie. Służby przejęły ponad 600 litrów spirytusu

Zabezpieczono setki litrów alkoholu o wysokim stężeniu

W trakcie przeszukania wytypowanych miejsc funkcjonariusze odnaleźli ponad 600 litrów alkoholu, który był przechowywany bez wymaganych zezwoleń. Wśród zabezpieczonych substancji znajdowało się około 30 litrów alkoholu o stężeniu 77 proc., natomiast pozostała część partii miała moc aż 96 proc. Ze wstępnych ustaleń wynika, że towar ten znajdował się poza legalnym obrotem i nie posiadał niezbędnych znaków akcyzy. Całość zabezpieczonego spirytusu trafiła do depozytu jako kluczowy materiał dowodowy w tej sprawie.

Dowody na przygotowanie do masowej sprzedaży

Oprócz samego alkoholu mundurowi ujawnili w zajmowanych przez 55-latka pomieszczeniach przedmioty świadczące o przygotowaniach do dystrybucji towaru. Znaleziono tam liczne butelki o pojemności 1 litra, pasujące do nich nakrętki oraz etykiety samoprzylepne, co sugeruje planowe rozlewanie alkoholu do mniejszych opakowań. Skala zabezpieczonego towaru oraz akcesoriów wskazuje, że nie był to zapas na potrzeby własne, lecz zorganizowane przygotowanie do dalszego obrotu handlowego. Policjanci zabezpieczyli także blisko 60 000 zł w gotówce, które zostały objęte tymczasowym zajęciem mienia.

Naruszenie przepisów i zagrożenie dla zdrowia

Zatrzymany mężczyzna jest podejrzany o prowadzenie działalności z naruszeniem ustawy z 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych. Zgodnie z obowiązującym prawem produkcja i obrót alkoholem wymagają wpisu do odpowiedniego rejestru, którego 55-latek nie posiadał. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że alkohol niewiadomego pochodzenia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia potencjalnych konsumentów ze względu na brak kontroli nad jego składem. Nielegalny proceder powoduje również uszczuplenia należności skarbu państwa i uderza w legalnie działających przedsiębiorców.

Skuteczna współpraca wielu służb w Koszalinie

Działania zakończone przejęciem alkoholu były wynikiem ścisłej współpracy Policji z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną w Koszalinie, Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie oraz Straży Granicznej z Kołobrzegu. Wspólna praca różnych instytucji pozwala na dokładną weryfikację informacji o nielegalnym handlu towarami akcyzowymi i skuteczne docieranie do miejsc ich produkcji. Obecnie policjanci prowadzą dalsze czynności, których celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tej sprawy oraz ustalenie dokładnej skali prowadzonej przez mężczyznę działalności.

Źródło: Policja.pl