"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3411

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-24 8:18

W 3411. odcinku „Barw szczęścia” Lucyna oskarży Huberta o nękanie. Konflikt szybko zrobi się poważniejszy, gdy na Zacisznej pojawi się policja. Pyrkowie nadal nie otrząsną się po odkryciu prawdy o Lucynie i Wilku.

Barwy szczęścia: odcinki 3407-3411
Autor: TVP VOD / Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Kasia i Łukasz wzięli udział w konsultacji psychiatrycznej online w sprawie Ksawerego. Chłopak podsłuchał rozmowę i przeżył szok, gdy dowiedział się, że urodził się dzięki metodzie in vitro. Problemy Aldony i Borysa narastały, a po aferze związanej z zatruciem ich sklep zyskał w sieci złośliwy przydomek „Bella Salmonella”. Wyszło też na jaw, że pan Bogumił zna Elżbietę. Kobieta próbowała przemówić mu do rozsądku, chcąc pomóc przyjaciołom. Hubert śledził Lucynę aż do jej domu i zażądał wyjaśnień, bo chciał poznać prawdę. Z kolei Joanna dzięki Natalii odkryła, że seniorka jest matką Wilka. Co wydarzy się dalej?

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„Barwy szczęścia” odcinek 3411 - streszczenie

Ksawery nadal będzie się buntował i stanowczo odmówi pójścia do szkoły. Gdy Kasia zwierzy się dyrektorce Niedzielskiej z rodzinnych problemów, chłopak ucieknie. Malwina przeżyje chwilowy kryzys na widok młodej, atrakcyjnej klientki, którą zajmuje się Herman. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po ujawnieniu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Kobieta jeszcze bardziej zaogni sytuację, oskarżając Huberta o nękanie. Na Zacisznej pojawi się policja. Kilka godzin później w restobarze Hubert Pyrka ponownie skonfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do swoich gospodarzy w towarzystwie zaskakującego gościa.

„Barwy szczęścia” odcinek 3411 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3411. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku, o godz. 20:05 w TVP2. W tym odcinku konflikt Huberta i Lucyny jeszcze się zaostrzy.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie z różnych pokoleń mierzą się ze zmianami, konfliktami oraz trudnymi decyzjami. W serialu grają m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3407-3411
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