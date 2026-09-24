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W poprzednim odcinku Kasia i Łukasz wzięli udział w konsultacji psychiatrycznej online w sprawie Ksawerego. Chłopak podsłuchał rozmowę i przeżył szok, gdy dowiedział się, że urodził się dzięki metodzie in vitro. Problemy Aldony i Borysa narastały, a po aferze związanej z zatruciem ich sklep zyskał w sieci złośliwy przydomek „Bella Salmonella”. Wyszło też na jaw, że pan Bogumił zna Elżbietę. Kobieta próbowała przemówić mu do rozsądku, chcąc pomóc przyjaciołom. Hubert śledził Lucynę aż do jej domu i zażądał wyjaśnień, bo chciał poznać prawdę. Z kolei Joanna dzięki Natalii odkryła, że seniorka jest matką Wilka. Co wydarzy się dalej?
„Barwy szczęścia” odcinek 3411 - streszczenie
Ksawery nadal będzie się buntował i stanowczo odmówi pójścia do szkoły. Gdy Kasia zwierzy się dyrektorce Niedzielskiej z rodzinnych problemów, chłopak ucieknie. Malwina przeżyje chwilowy kryzys na widok młodej, atrakcyjnej klientki, którą zajmuje się Herman. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po ujawnieniu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Kobieta jeszcze bardziej zaogni sytuację, oskarżając Huberta o nękanie. Na Zacisznej pojawi się policja. Kilka godzin później w restobarze Hubert Pyrka ponownie skonfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do swoich gospodarzy w towarzystwie zaskakującego gościa.
„Barwy szczęścia” odcinek 3411 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3411. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku, o godz. 20:05 w TVP2. W tym odcinku konflikt Huberta i Lucyny jeszcze się zaostrzy.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie z różnych pokoleń mierzą się ze zmianami, konfliktami oraz trudnymi decyzjami. W serialu grają m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak