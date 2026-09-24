W poprzednim odcinku Kasia i Łukasz wzięli udział w konsultacji psychiatrycznej online w sprawie Ksawerego. Chłopak podsłuchał rozmowę i przeżył szok, gdy dowiedział się, że urodził się dzięki metodzie in vitro. Problemy Aldony i Borysa narastały, a po aferze związanej z zatruciem ich sklep zyskał w sieci złośliwy przydomek „Bella Salmonella”. Wyszło też na jaw, że pan Bogumił zna Elżbietę. Kobieta próbowała przemówić mu do rozsądku, chcąc pomóc przyjaciołom. Hubert śledził Lucynę aż do jej domu i zażądał wyjaśnień, bo chciał poznać prawdę. Z kolei Joanna dzięki Natalii odkryła, że seniorka jest matką Wilka. Co wydarzy się dalej?

"Na Wspólnej" - rozwód Kasi i Darka to dopiero początek dramatów. Julia Chatys o nowych odcinkach

„Barwy szczęścia” odcinek 3411 - streszczenie

Ksawery nadal będzie się buntował i stanowczo odmówi pójścia do szkoły. Gdy Kasia zwierzy się dyrektorce Niedzielskiej z rodzinnych problemów, chłopak ucieknie. Malwina przeżyje chwilowy kryzys na widok młodej, atrakcyjnej klientki, którą zajmuje się Herman. Pyrkowie wciąż będą wstrząśnięci po ujawnieniu intrygi Wilka i kłamstw Lucyny. Kobieta jeszcze bardziej zaogni sytuację, oskarżając Huberta o nękanie. Na Zacisznej pojawi się policja. Kilka godzin później w restobarze Hubert Pyrka ponownie skonfrontuje się z nieuczciwym deweloperem. Wieczorem Lucyna wróci do swoich gospodarzy w towarzystwie zaskakującego gościa.

„Barwy szczęścia” odcinek 3411 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3411. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany w piątek, 2 października 2026 roku, o godz. 20:05 w TVP2. W tym odcinku konflikt Huberta i Lucyny jeszcze się zaostrzy.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy TVP2, emitowany od 2007 roku. Opowiada o mieszkańcach warszawskiej ulicy Zacisznej, osiedla Pod Sosnami oraz związanego z nimi Zakrzewia. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, rozstania, sekrety, choroby i zawodowe kryzysy. Bohaterowie z różnych pokoleń mierzą się ze zmianami, konfliktami oraz trudnymi decyzjami. W serialu grają m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak