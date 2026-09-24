Znamy godzinę meczu Polska - Słowenia na ME siatkarzy. Decyzja władz ucieszy kibiców

ME siatkarzy: O której mecz Polska - Słowenia? Kibice mogą odetchnąć z ulgą

Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej opublikowała harmonogram półfinałowych starć. Mecz Polska - Słowenia rozpocznie się o godzinie 17:00, natomiast drugi półfinał, w którym zagrają Finlandia i Francja, zaplanowano na 21:00. Taka decyzja to świetna wiadomość dla polskich kibiców, ponieważ w ten sam piątek, 25 września, o 20:45 piłkarska reprezentacja Polski zainauguruje zmagania w Lidze Narodów 2026/27 meczem z Bośnią i Hercegowiną. Dzięki wcześniejszej godzinie siatkarskiego pojedynku kibice nie będą musieli wybierać między dwoma ważnymi wydarzeniami sportowymi. Obawiano się, że spotkanie siatkarzy może zostać wyznaczone na wieczór, co kolidowałoby z meczem piłkarzy, jednak ostateczny terminarz okazał się łaskawy dla fanów obu dyscyplin.

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Droga Polski do półfinału ME siatkarzy i zaskakujące rozstrzygnięcia

Biało-czerwoni dotarli do strefy medalowej w imponującym stylu. Z wyjątkiem meczu z Bułgarią, kończącego zmagania grupowe i przegranego 2:3 w momencie, gdy Polacy mieli już zapewnione pierwsze miejsce w grupie, nasza drużyna wygrywała wszystkie spotkania bez straty seta. W 1/8 finału reprezentacja Polski pewnie pokonała Łotwę 3:0 (25:17, 25:16, 25:16), a w ćwierćfinale zdominowała Niemców, triumfując również 3:0 (25:23, 25:17, 25:17). Prawdziwą sensacją turnieju okazała się natomiast porażka Włochów w ćwierćfinale. Zespół z Półwyspu Apenińskiego niespodziewanie uległ Finlandii. Zwycięzca meczu Polska - Słowenia zagra w finale zaplanowanym na sobotę, 26 września. W tym dniu rozstrzygną się także losy brązowego medalu.

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