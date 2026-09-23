"Na dobre i na złe", odcinek 998: Zrozpaczona Blanka odnajdzie dziecko? Zatrzyma karetkę na środku drogi w poszukiwaniu córki

Nadzieja z okna życia. Blanka w nowym odcinku "Na dobre i na złe" zyskuje trop

Śledztwo w sprawie zaginionej Niny utknie w martwym punkcie w 998. epizodzie "Na dobre i na złe". Blanka będzie kompletnie wyczerpana trwającym koszmarem, a mundurowi nadal nie wpadną na trop porywacza. Próba przesłuchania starszej kobiety, z którą Milewska miała kontakt tuż przed dramatem, również spali na panewce ze względu na jej pogarszający się stan zdrowia. Śledczy będą bezradni, a matka coraz bardziej zdesperowana.

Iskierką nadziei w 998. odcinku "Na dobre i na złe" okaże się informacja od policjantki Doroty, w którą wciela się Magdalena Wróbel. Funkcjonariuszka przekaże, że do pobliskiego okna życia trafiła roczna dziewczynka. Zgodność wieku sprawi, że w głowie Blanki natychmiast zrodzi się myśl: to musi być Nina. Czekanie na rozwój wydarzeń okaże się dla niej zadaniem niewykonalnym.

Dramatyczna akcja na drodze. Blanka w 998. odcinku "Na dobre i na złe" staje przed karetką

Emocje wezmą górę w jednej z najbardziej napiętych scen 998. odcinka "Na dobre i na złe". Gdy Blanka zauważy zbliżający się ambulans z podrzutkiem, bez wahania wybiegnie na jezdnię, zmuszając kierowcę do hamowania. Jej zachowanie wywoła chaos na drodze, a ratownicy będą w szoku, widząc kobietę blokującą przejazd z potrzebującym pomocy maluchem na pokładzie. Zrozpaczona Milewska zacznie krzyczeć, domagając się natychmiastowego pokazania pacjentki.

W tamtej chwili dla Blanki liczyć się będzie tylko Nina. Matczyny instynkt całkowicie zagłuszy w niej zdrowy rozsądek i empatię, sprawiając, że zapomni o dobru drugiego, walczącego o życie dziecka. W 998. odcinku "Na dobre i na złe" lekarka ustąpi miejsca zdesperowanej kobiecie, gotowej na wszystko, by upewnić się, czy to jej zaginiona córka znajduje się w pojeździe.

Bolesne rozczarowanie w 998. odcinku "Na dobre i na złe". Blanka przepuszcza ambulans

Niestety, 998. odcinek "Na dobre i na złe" przyniesie bolesne zderzenie z rzeczywistością. Gdy Blanka zajrzy do wnętrza karetki, uświadomi sobie, że w środku znajduje się zupełnie obce dziecko. Złudne nadzieje pękną jak bańka mydlana, a do głosu znów dojdzie przerażająca prawda – Nina wciąż pozostaje w rękach porywacza, a śledztwo tkwi w martwym punkcie.

Mimo ogromnego ciosu, w 998. odcinku "Na dobre i na złe" Blanka szybko odzyska profesjonalny rezon. Widząc, że mała pacjentka jest w stanie silnej hipotermii, natychmiast zmieni swoje nastawienie. Świadoma powagi sytuacji, zacznie ponaglać załogę karetki, aby jak najszybciej ruszyli w stronę szpitala, ratując życie niewinnemu dziecku.

Data premiery 998. odcinka "Na dobre i na złe"

Najnowszy, 998. epizod "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku. Tradycyjnie o godzinie 20.50 widzowie będą mogli zasiąść przed telewizorami i włączyć TVP2, by poznać dalsze losy bohaterów.