W nowych odcinkach tureckiego serialu "Panna młoda" Cihan będzie walczył o życie w szpitalu, a Hancer zostanie porwana. Szybko okaże się, że za uprowadzeniem stoi Mukkader, która ma jasny plan - jeśli Cihan nie przeżyje, Hancer zginie. Na szczęście w ostatniej chwili docierają wieści, że obudził się ze śpiączki. W tak zwanym międzyczasie Beyza przejmie dowodzenie w rezydencji, ale pętla na jej szyi znów zacznie się zaciskać. Szczegóły dotyczące odcinków 105, 106, 107, 108, 109 i 110 znajdziecie w poniższych streszczeniach.

"Panna młoda" 105 odcinek - streszczenie szczegółowa (poniedziałek 25 maja)

Gulsum odkrywa tajemnicę brzucha Beyzy i chce ją szantażować. Hancer z uporem czeka, aż Cihan odzyska przytomność. Sinem wyznaje Beyzie, że powie prawdę Cihanowi. Mukadder i Nusret knują przeciwko Hancer. Ktoś ją porywa.

"Panna młoda" 106 odcinek - streszczenie szczegółowa (wtorek 26 maja)

Mukadder poprzysięga Hancer zemstę. Cemil nie może wybaczyć Deryi. Hancer usiłuje uciec porywaczowi. Beyza godzi się na warunki szantażu. Strajk służby trwa.

"Panna młoda" 107 odcinek - streszczenie szczegółowa (środa 27 maja)

Cihan pozwala Sinem zdecydować, czy odejść z rezydencji. Beyza namawia Hancer, by postraszyła Cihana pistoletem. Mistrz Ertugrul próbuje przekonywać Cihana. W rezydencji rozlega się strzał.

PRZECZYTAJ TEŻ: Ten polski serial zrobił furorę za granicą. "Proud" wreszcie ma datę premiery i zwiastun

Panna młoda" 108 odcinek - streszczenie szczegółowa (czwartek 28 maja)

Stan zdrowia Cihana się pogarsza. Mukadder wydaje na Hancer wyrok śmierci. W porę dochodzą dobre wiadomości. Beyza wprowadza nowe porządki w rezydencji.

"Panna młoda" 109 odcinek - streszczenie szczegółowa (piątek 29 maja)

Cihan odzyskuje przytomność i przyzywa Hancer. Jednak najpierw odwiedza go Beyza. Cihan nie wybacza Hancer tego, że chciała od niego odejść. Derya zabiega o przychylność Cemila.

"Panna młoda" 110 odcinek - streszczenie szczegółowa (sobota 30 maja)

Fadime nie udaje się uciszyć syna. Cihan i Hancer cierpią po rozstaniu. Nie trafiają do nich żadne argumenty przyjaciół. Cemil chce wyjechać z Hancer ze Stambułu. Sinem mówi Cihanowi o Beyzie i pistolecie.

Sonda "Panna młoda" - najlepsza postać w serialu to...? Hancer Cihan Cemil Beyza Mukkader Nusret Yonca Ktoś inny