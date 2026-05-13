"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1428

Ostatni odcinek serialu "Policjantki i Policjanci" przyniósł sporo zamieszania w codziennej służbie wrocławskich funkcjonariuszy. Marek i Daria musieli zająć się sprawą krwawych śladów oraz groźnego listu, które znaleziono przy jednym z bankomatów zlokalizowanych pod galerią handlową. Dzięki nagraniom z monitoringu szybko wyszło na jaw, że zamaskowany sprawca brutalnie napadł na Damiana Kaczmarka, czyli notowanego już wcześniej hazardzistę. Mężczyzna mimo odniesionych obrażeń nie chciał jednak współpracować z policją i kategorycznie zrezygnował z wniesienia oficjalnego zgłoszenia. Atmosfera zagęściła się w momencie otrzymania telefonu od przerażonej, małoletniej Jadzi, co skłoniło zespół do szukania wspólnych punktów między tymi dwiema interwencjami. Jak zatem potoczą się dalsze losy bohaterów w nadchodzącym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1428 - streszczenie

W 1428. odcinku dochodzi do dramatycznego zdarzenia, gdy Miłosz zostaje uprowadzony sprzed swojego bloku tuż po zakończeniu służby. Sprawą natychmiast zajmują się Mikołaj oraz Jacek, którzy analizują każdy dostępny ślad, aby odnaleźć kolegę. Nagrania z monitoringu naprowadzają ich na trop busa zarejestrowanego w Zakopanem, co nadaje dochodzeniu nowy kierunek. Po kontakcie z podhalańską komendą okazuje się, że z więzienia wyszedł niedawno człowiek, który może mieć związek z przeszłością Bachledy w górach. Funkcjonariusze muszą działać pod presją czasu, ponieważ każda minuta zwłoki oddala ich od bezpiecznego sprowadzenia porwanego do domu.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1428 - kiedy, o której i gdzie oglądać?

Fani produkcji z pewnością nie będą chcieli przegapić tego pełnego napięcia momentu, w którym ważą się losy jednego z wrocławskich policjantów. Serial cieszy się dużą popularnością, a nadchodzący odcinek zapowiada się jako istotny dla dalszego rozwoju fabuły. Warto sprawdzić, czy mundurowym uda się dotrzeć do prawdy na temat tajemniczego porywacza z przeszłości. Premiera tego odcinka odbędzie się 20 maja 2026 roku. Emisję zaplanowano na kanale TV4 o godzinie 19:00.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

„Policjantki i policjanci” to produkcja obyczajowa, która przybliża codzienność dwóch wrocławskich patroli radzących sobie z różnorodnymi wezwaniami. Fabuła zgrabnie łączy dynamiczne interwencje na ulicach miasta z wątkami osobistymi, pokazując prywatne wzloty i upadki funkcjonariuszy. Serial pozwala zobaczyć, jak mundurowi próbują odnaleźć równowagę między stresującą pracą a budowaniem relacji z najbliższymi. Wieloletnia obecność na ekranie sprawiła, że postacie te stały się bardzo rozpoznawalne dla fanów produkcji o tematyce policyjnej. W serialu występują między innymi:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)