"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 151

Ostatnie wydarzenia w serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" pokazały, że tragiczny zbieg okoliczności potrafi w ułamku sekundy wywrócić życie wielu osób do góry nogami. Wszystko zaczęło się od rutynowej eksmisji agresywnego małżeństwa, podczas której użycie paralizatora przez strażnika doprowadziło do niespodziewanej śmierci kobiety. Jej mąż, Ryszard Madej, w amoku ranił nożem kolejnego funkcjonariusza i rzucił się do ucieczki, co postawiło na nogi całą lokalną policję. Wiktor i Maja odkryli, że poszukiwany zbieg to recydywista powiązany z handlem narkotykami, natomiast poszkodowany przez niego mundurowy na skutek uszkodzenia rdzenia doznał trwałego paraliżu. Równolegle funkcjonariusze próbowali wpaść na trop Szubienicznika, czyli mordercy, który na swoje cele wybierał historyczne miejsca dawnych egzekucji. Pora więc sprawdzić, co przygotował dla nas kolejny odcinek tej historii.

Najlepsze tureckie filmy. TOP 5 produkcji znad Bosforu

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 151 - streszczenie

Pola i Damian podejmują śledztwo w sprawie eksplozji na opuszczonej jednostce pływającej, w wyniku której śmierć poniósł Sebastian Tomala. Chociaż początkowo mężczyzna uchodził za zwykłego złomiarza, policjanci ustalają, że został on wynajęty do odnalezienia dowodów dawnej zbrodni. Wewnątrz zaspawanego pomieszczenia na statku funkcjonariusze odnajdują szczątki rodziny Makowieckich, niegdysiejszych działaczy Solidarności. Istnieje podejrzenie, że osoby te planowały ucieczkę do Szwecji, lecz mogły zostać wydane przez tajnego współpracownika służb bezpieczeństwa. W międzyczasie Gzymski orientuje się, że Dąbek pomaga w ukrywaniu Klary Brylewskiej, która jest podejrzana o dokonanie morderstwa. Kiedy zapada decyzja o jej natychmiastowym zatrzymaniu, dziewczyna podejmuje skuteczną próbę ucieczki.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 151 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani produkcji kryminalnej osadzonej w nadmorskim klimacie mogą już przygotowywać się do seansu nowego odcinka. Rozwiązanie zagadki historycznego morderstwa oraz dalsze losy poszukiwanej Klary zostaną pokazane na małym ekranie w najbliższym czasie. Stacja utrzymuje swoje stałe pasmo wieczorne, co pozwala na spokojne śledzenie policyjnych działań po pracy. Ten konkretny epizod zostanie wyemitowany w ramach regularnej ramówki telewizyjnej. "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 151 będzie można obejrzeć 20 maja 2026 o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Produkcja ta to propozycja dla osób, które lubią zaglądać za kulisy pracy elitarnej jednostki policji walczącej z najgroźniejszymi przestępcami w Gdańsku. Grupa pod dowództwem charyzmatycznego "Musashiego" mierzy się z bardzo skomplikowanymi sprawami, gdzie granica między porządkiem a światem mafijnym bywa bardzo cienka. Policjanci często muszą działać na krawędzi przepisów, aby skutecznie rozbić grupy zajmujące się przemytem i handlowaniem nielegalnym towarem w portowym mieście. Fabuła łączy dynamiczne akcje z osobistymi wątkami funkcjonariuszy, którzy tworzą bardzo barwny zespół. Obsada tego serialu to m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)